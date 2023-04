The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est assurément l’un des jeux les plus attendus de cette année 2023. Si ce n’est LE jeu le plus attendu d’ailleurs. La Nintendo Switch va une nouvelle fois briller et risque de se vendre par palette entière à la sortie du jeu le 12 mai prochain. Sans parler de la Switch Collector aux couleurs du jeu. Mais en attendant, les fans doivent s’armer de patience et se contenter des vidéos de gameplay et des retours récents de certains médias ayant déjà pu approcher le titre. Toutefois, pour fêter la sortie prochaine de Zelda Tears of the Kingdom, et remercier les fans de la franchise, Nintendo a décidé de leur faire une tonne de cadeaux. Le problème, c'est tout le monde ne pourra pas y avoir le droit.

Zelda Tears of the Kingdom fête sa sortie, mais pas avec tout le monde

Big N vient en effet de remettre en ligne un lot d’icônes et de bordures aux couleurs de Zelda Breath of the Wild pour personnaliser votre profil Nintendo. Ces cosmétiques numériques avaient tous été retirés il y a un petit moment déjà et peuvent maintenant être de nouveau récupérés. Toutefois, il y a quelques conditions à cela. Pour être éligible à l’offre événement, il faut obligatoirement être abonné au service Nintendo Switch Online. De plus, il faudra échanger des points de platine pour mettre la main sur les précieux sésames. Ces points peuvent se cumuler en profitant des différents services proposés par le Nintendo Switch Online et en remplissant quelques missions régulièrement mises à jour.

Bien que moins coûteux que ses équivalents sur PlayStation ou Xbox, le Nintendo Switch Online reste un service payant. Un mois d’abonnement vous coûtera 3,99€, trois mois 7,99€ et 12 mois 19,99€. D'autres formules existent avec encore plus d'avantages comme des catalogues de jeux rétros et plus encore.

Merci a Nintendo Home pour le screenshot

Un événement à durée limitée

Notez également que cet événement n'est valable que pour une durée limitée. Nintendo annonce que d’autres récompenses du genre seront ajoutées par vague chaque jeudi. Et ce jusqu’au 11 mai prochain, juste avant la sortie de Zelda Tears of the Kingdom. Passé se délai il ne sera plus possible de mettre la main sur ces items numériques. C'est donc le moment ou jamais.

Si vous comptez profiter de l’offre, il faudra tout simplement vous rendre dans le menu de votre abonnement Nintendo Switch Online. Puis d’aller dans l’onglet « Missions et récompenses ». Vous y retrouverez une large selection d'icône, d'image et de bordure pour personnaliser votre profil à votre guise. Chaque élément coûte entre 5 et 10 points de platine. Outre Zelda, vous pourrez également retrouver des icônes et autres bordures à thème liés à Mario ou encore à Animal Crossing New Horizons. Les thèmes eux aussi changent régulièrement.