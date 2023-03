De la Nintendo 64 en passant par la DS, la Wii et la Switch, Nintendo est un constructeur renommé. C'est également un éditeur derrière d'énormes licences telles que Zelda ou encore Pokémon. Des jeux pour la majorité accessibles sur l'eShop, mais plus pour longtemps.

Au plus grand regret des plus nostalgiques, le digital prend de plus en plus le pas sur le physique. C'est particulièrement vrai dans l'industrie du jeu vidéo. Les joueurs sont plus nombreux que jamais à acheter la majorité de leurs jeux en ligne plutôt qu'en magasin. On les comprend, tant les avantages sont nombreux. Il est possible d'acheter pour moins cher, et on est certain de ne pas perdre ou d'abîmer nos titres favoris. Seulement, la disparition totale des jeux physiques est à craindre.

La préservation de la culture vidéoludique est également un enjeu majeur. Preuve en est avec Nintendo, qui a annoncé la fermeture des stores de la Wii U et de la 3DS il y a quelque temps déjà. Résultat, des centaines - voire des milliers - de jeux vont disparaître de la circulation à tout jamais. Ce sont les collectionneurs qui vont être contents, ainsi que les petits malins qui vont revendre leurs versions physiques de vieux titres à des prix extrêmement élevés. Mais quid des plus petits jeux et des softs uniquement disponibles en version digitale ? Le youtuber Jirard Khalil a une solution toute trouvée.

Jirard Khalil, de la chaîne YouTube The Completionist

Sur YouTube, ce vidéaste veut sauver l'héritage de Nintendo

Sur YouTube, Jirard Khalil est à la tête de "The Completionist", une chaîne sur laquelle il termine des jeux à 100%. Mais la chaîne au 1,59 millions d'abonnés n'aura jamais aussi bien porté son nom. Dans une vidéo publiée ce week-end, Khalil révèle en effet avoir acheté l'ensemble des 2417 jeux disponibles sur l'eShop de la Nintendo 3DS (1547) et de la Wii U (866). Pour l'anecdote, sachez que cela représente un espace de stockage total d'environ 1,5 To. Moins anecdotique, le vidéaste révèle que ces achats lui ont coûté un total de 22 791 dollars, soit plus de 21 400 euros !

Evidemment, Jirard Khalil fait partie d'un nombre très restreint de personnes à pouvoir se permettre se genre de folies. Mais il le fait pour la bonne cause, puisque son but est de préserver l'histoire du jeu vidéo à sa manière. Certains de ses abonnés voient même déjà cet permettre de pirater les jeux Nintendo pour les rendre disponibles en ligne, sur PC.

3DS et Wii U : l'eShop va disparaître

À partir du 27 mars 2023, il ne sera plus possible d'effectuer des achats dans Nintendo eShop sur la console Wii U et sur les consoles de la famille Nintendo 3DS. Il ne sera également plus possible de télécharger du contenu gratuit, y compris des démos de jeux. De plus, à l'approche de cette date, certains services connexes cesseront de fonctionner. Nintendo, via son site officiel

Voici ce qu'on peut lire sur le site de Nintendo depuis plusieurs mois déjà. D'ici une semaine, il ne sera donc plus possible d'acheter du contenu sur les consoles suivantes : New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe et Wii U Basic. On comprend donc mieux l'initiative de The Completionist, alors que depuis 2022, il n'était déjà plus possible d'approvisionner son compte sur ces plateformes. RIP.