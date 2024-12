Zelda: Ocarina of Time s’offre une magnifique démo d’un remake non officiel sous Unreal Engine 5, et il faut bien admettre que le résultat est absolument sublime. Une vraie claque visuelle.

Les fans de The Legend of Zelda: Ocarina of Time peuvent désormais explorer une nouvelle démo époustouflante de ce classique de Nintendo, recréée avec le puissant moteur Unreal Engine 5.5. Réalisée par le talentueux développeur indépendant CryZENx, cette démo permet de redécouvrir une portion du jeu avec des graphismes modernisés et des mécaniques de gameplay fidèles à l’original.

Zelda plus beau que jamais

La démo démarre par une séquence de combat contre le roi Dodongo et se termine peu après la rencontre avec la Grande Fée, où le joueur débloque la barre de magie. Ce qui frappe, c’est le niveau de détail. CryZENx a réussi à recréer les environnements emblématiques et l’ambiance du jeu tout en y ajoutant une touche de modernité grâce aux avancées technologiques offertes par Unreal Engine 5.5.

Les fans peuvent télécharger la démo (mais il faut hélas être membre patreon) pour y jouer directement ou en découvrir un aperçu dans une vidéo partagée par CryZENx. Les graphismes saisissants et le respect des mécaniques d’origine en font une expérience incontournable pour les nostalgiques et les curieux.

CryZENx n’en est pas à son coup d’essai. Ce développeur passionné travaille depuis des années sur des remakes d’éléments de Zelda: Ocarina of Time en utilisant les dernières versions d’Unreal Engine. Chaque nouvelle version démontre son engagement et son talent pour rendre hommage à ce jeu légendaire.

Bien qu’il soit peu probable que ce projet voit le jour en tant que jeu complet en raison des droits détenus par Nintendo, il pourrait inspirer la société japonaise à envisager un remake officiel. Les fans, eux, continuent d’espérer une version modernisée de ce chef-d’œuvre sur une console future.

Source : CryZENx