Retravailler des classiques du jeu vidéo sous Unreal Engine 5 c'est une mode dont on ne se lasse pas. Cette fois cela concerne Zelda Ocarina of Time. Admirez plutôt.

Le Français RwanLink qui est fan de Zelda, développeur, et spécialiste dans la 3D propose très souvent sur sa chaine YouTube le résultat de son travail admirable sur Zelda Ocarina of Time. C'est assez bluffant avec la recréation par exemple du village Cocorico.

Zelda version 2022

Jusqu'à présent le développeur amateur a réussi à éviter le courroux des avocats de Nintendo. Le développement du "jeu" continue donc de progresser. Il faut dire que l'homme n'a visiblement pas l'intention de proposer une version jouable ou même une démo et se contente pour le moment de proposer simplement son travail sous forme de vidéo. Il y a donc forcément rien de bien répréhensible au niveau de la loi.

Notons aussi que RwanLink possède une page Patreon via laquelle il donne de nombreuses nouvelles sur son travail sur le jeu Zelda Ocarine of Time. Il faut bien évidemment le soutenir pour y avoir accès. La dernière évolution en date concerne le Zora's Domain dont vous pouvez admirer la vidéo ci-dessous:

Il s'agit d'un travail tout simplement titanesque sur Zelda Ocarina of Time. Bien évidemment certain pourront souligner le fait que l'Unreal Engine à tendance à uniformiser les jeux et détruire les ambiances originelles quand il s'agit d'un "portage" de ce type. On vous laisse juge et on se contente d'admirer de notre coté. Cette dernière vidéo aura pris mille deux cents heures réparties sur dix-huit semaines, ce qui représente une soixantaine d’heures de travail par semaine pour RwanLink.

On pourra en tout cas saluer le temps et la détermination du développeur. Que pensez-vous de ce genre de portage de jeu ancien sous un moteur moderne ? Dites nous en commentaire.