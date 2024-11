Depuis toujours, The Legend of Zelda fait rêver les joueurs avec ses mondes enchanteurs et ses quêtes épiques. Mais s’il y a bien un sujet qui divise, c’est la fameuse chronologie de la série. Pour certains, c’est un simple détail. Pour d’autres, c’est une véritable passion. Avec la sortie récente de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo a enfin levé le voile sur l’emplacement de ce nouvel opus dans sa ligne temporelle complexe. Une annonce qui éclaire les amateurs de lore et relance les débats.

Quelle chronologie pour The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ?

Nintendo a confirmé que Echoes of Wisdom prend place dans la chronologie du "héros déchu". Pour ceux qui ne connaissent pas cette branche, elle imagine un scénario où Link échoue à vaincre Ganon dans Ocarina of Time. Cet échec tragique plonge Hyrule dans une période sombre, marquée par le chaos et la domination du mal.

Plus précisément, Echoes of Wisdom se situe entre Tri Force Heroes et le tout premier The Legend of Zelda. Les fans les plus attentifs s’en doutaient déjà, en raison du style visuel du jeu et des éléments de son scénario. Mais cette confirmation officielle vient ancrer définitivement cet épisode dans l’histoire de la série.

Une chronologie qui intrigue autant qu’elle déroute

Soyons honnêtes : la chronologie de Zelda n’a jamais été facile à suivre. Entre les branches qui se croisent et les univers alternatifs, beaucoup de joueurs ont abandonné l’idée d’y voir clair. Nintendo, de son côté, ne fait pas de la cohérence temporelle une priorité absolue. Pourtant, l’éditeur continue de donner des repères aux fans les plus dévoués. Et cette annonce s’inscrit dans cette logique.

Pour certains, cette complexité est un trésor qui enrichit l’expérience. Pour d’autres, c’est un détail qui n’a pas d’importance. Ce qui est certain, c’est que cette chronologie alimente les discussions et nourrit l’imaginaire collectif autour de la saga.

Source : Nintendo