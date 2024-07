Fans des jeux The Legend of Zelda le savent : la Master Sword fait partie des armes les plus puissantes et emblématiques de la licence. Elle se montre par ailleurs un brin difficile s'agissant de la personne méritant de la brandir. N'est pas Link qui veut. Cet homme a priori peu recommendable qui a voulu faire une petite blaque l'a appris à ses dépends.

La Master Sword de The Legends of Zelda impliquée dans une affaire insolite

Il n'est pas rare que les fans de jeux/animes et autres se déplacent en conventions ou à d'autres occasions en cosplay, avec des accessoires correspondants au personnage qu'ils veulent représenter. Anthony Bray, un anglais de 48 ans habitant à Nuneaton à Warwickshire, disposait de son côté d'une réplique d'environ 15 centimètres de la Master Sword de The Legend of Zelda. Rien de bien saugrenu pour l'instant. Sauf que celui-ci a eu l'étrange idée de la brandir devant le nez de policiers. Et que la réplique en question était aiguisée comme une véritable épée. S'estimant menacés par cette lame par ailleurs richement décorée, les forces de l'ordre l'ont mis sous les verrous pour une durée de 4 mois et une amende de 154 livres.

De prime abord, on pourrait penser qu'une telle sentence est quelque peu démesurée. Mais Anthony Bray, tout fan de The Legend of Zelda qu'il soit, dispose d'un casier judiciaire bien rempli. L'homme a déjà écopé de nombreuses peines de prison pour cambriolages, et ce de manière répétée. La dernière en date remonte à 2011, où il a été condamné à quatre ans de prison. La police de Warwickshire connaît donc probablement très bien le fauteur de trouble. Il semblerait en tout que la Master Sword l'ait jugé indigne de la brandir. Il apparaît également peu probable que nous le voyions dans le prochain jeu de la franchise : Zelda Echoes of Wisdom, attendu le 26 septembre sur Nintendo Switch et sur lequel nous pourrons enfin incarner l'iconique princesse.