C'est une semaine très spéciale pour Big N et les fans de Zelda. À compter de ce jeudi 26 septembre 2024, les possesseurs d'une Switch vont pouvoir rallumer leur console pour partir à l'aventure avec la princesse. Eh oui, pour une fois, ce n'est pas Link qui sera au centre de ce nouveau jeu. Il sera en revanche encore question de venir au secours du royaume d'Hyrule qui est menacé par l'apparition d'étranges failles. Vous pourrez en faire l'expérience très prochainement, mais attention si vous avez tendance à traîner sur les réseaux sociaux...

Nintendo ne contrôle plus le prochain jeu Zelda

On a une très grosse mise en garde à vous adresser si vous comptez jouer au prochain jeu de la saga culte à sa sortie. Le constructeur japonais, qui arrive pourtant bien plus à contenir les leaks que d'autres, n'a pas pu empêcher la libération de Zelda Echoes of Wisdom avant l'heure. Le titre s'est en effet retrouvé dans la nature deux semaines avant son lancement, mais ce leak s'est aggravé. Depuis les premiers signes du soft en ligne, plusieurs internautes ont été plus loin et ont streamé tranquillement ce nouvel épisode sur X, Tik Tok, Kick ou Twitch.

Même si Big N a visiblement réagi pour faire retirer certaines publications, d'autres ont échappé à la vigilance de l'éditeur. Résultat, de très longs aperçus de Zelda Echoes of Wisdom circulent sur la Toile, et c'est donc la fête aux spoilers malheureusement. Prudence donc si vous avez pour habitude d'utiliser les services cités. Si vous voulez prendre des précautions, vous pouvez néanmoins anticiper en bloquant temporairement des mots-clés. Pour les abonnés X, rendez-vous dans « Profil » → « Confidentialité et sécurité » → « Masquer et bloquer » → « Mots masqués ». De là, il suffit d'enregistrer des termes tels que Zelda, Echoes of Wisdom, Zeldaechoesofwisdom tout attaché.

Si vous êtes plutôt un utilisateur de Tik Tok, vous pouvez également aller dans les paramètres de confidentialité pour bannir toutes les mentions de Zelda jusqu'à la sortie officielle. Pour les fans, on rappelle qu'il existe aussi une Switch Lite collector Hyrule qui sera disponible le même jour qu'Echoes of Wisdom.

Source : VGC.