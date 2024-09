Zelda: Echoes of Wisdom s'offre encore un tout nouveau trailer, et c'est, sans réelle surprise, toujours aussi mignon et même de toute beauté. Nous vous laissons juger.

Le tout nouveau trailer de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom donne un aperçu fascinant du prochain chapitre de cette saga légendaire. Cette fois, c’est Zelda elle-même qui prend les commandes. Avec la disparition mystérieuse de Link et du roi d’Hyrule à cause de mystérieuses failles, la princesse doit prendre les choses en main pour sauver son royaume.

Zelda Echoes of Wisdom se montre encore et c'est super beau

L’une des grandes nouveautés de cet opus est le Tri Rod, un artefact magique qui permet à Zelda de créer des échos. Ces échos sont des copies d’objets et de créatures qu’elle trouve dans son environnement. En appuyant simplement sur un bouton, elle peut recréer ces échos pour résoudre des puzzles, franchir des obstacles ou même invoquer des monstres pour l’aider dans les combats. Cela ajoute une dimension créative et stratégique au gameplay. Les joueurs auront l'occasion d’expérimenter diverses combinaisons pour progresser.

Un autre ajout majeur est le Still World, une dimension parallèle inquiétante où des fragments d’Hyrule sont éparpillés. Dans cet univers étrange, Zelda devra faire preuve de ruse et utiliser son Tri Rod pour restaurer l’ordre. Entre deux énigmes, elle pourra aussi collecter des accessoires pour améliorer ses compétences ou préparer des potions à base de smoothies pour obtenir des bonus de santé et de puissance. Tout cela, sans oublier les déplacements rapides à cheval, pour explorer Hyrule plus rapidement.

Le design de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est l'un des aspects les plus marquants et immersifs du jeu. Nintendo a une fois de plus réussi à mêler le charme nostalgique de la série avec une esthétique moderne et fraîche. Les décors sont d'une grande richesse visuelle, avec des paysages lumineux et variés qui donnent vie à un Hyrule à la fois familier et réinventé. Chaque environnement semble conçu pour inviter à l'exploration, avec des détails minutieux et une palette de couleurs qui rendent chaque zone unique.

Source : Nintendo