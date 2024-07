On peut apprendre une très bonne nouvelle pour Zelda: Echoes of Wisdom. De quoi bien commencer la semaine quand on est fan de Nintendo ou de la saga emblématique.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est le prochain opus très attendu de la célèbre franchise de Nintendo. Prévu pour une sortie le 26 septembre 2024, le jeu a récemment été classé par l'ESRB, révélant des détails intéressants sur ce qui attend les joueurs. De quoi ravir beaucoup de monde avec un choix très demandé.

Zelda Echoes of Wisdom donne quelques nouvelles

Le jeu a été classé "E pour tous à partir de 10 ans" par l'ESRB, confirmant l'absence d'éléments interactifs tels que les microtransactions. Cette classification a également révélé que les joueurs auront la possibilité d'incarner non seulement Link, mais aussi la Princesse Zelda. Une première dans l'histoire de la série. Et pouvoir jouer les deux personnages est une excellente nouvelle. Surtout quand on est fan.

Dans Echoes of Wisdom, les joueurs prendront le contrôle de Zelda qui devra refermer des failles à travers Hyrule et sauver Link. Le jeu se déroulera en vue de dessus, avec des environnements variés et des ennemis stylisés à affronter. Zelda pourra utiliser une baguette magique pour invoquer des créatures. Comme des chevaliers mécaniques et des soldats cochons pour combattre, tandis que Link utilisera son épée et ses flèches pour vaincre les ennemis.

Les séquences de combat promettent d'être dynamiques, avec plusieurs ennemis attaquant simultanément. Certains ennemis pourront être vaincus en les incendiant, tandis que d'autres se dissoudront en une brume lorsqu'ils seront vaincus. Tout un programme.

Ce nouveau titre marque la première fois où la Princesse Zelda sera jouable dans la série. Zelda disposera d'une nouvelle capacité lui permettant de créer des échos d'objets et d'ennemis. Ajoutant une nouvelle dimension stratégique au gameplay. Le style artistique du jeu s'inspire du remake de Link's Awakening, offrant un visuel frais et attrayant. Il faut bien admettre (trailer visible ci-dessus) que c'est très attrayant.

