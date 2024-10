La très bonnne exclusivité Nintendo Switch The Legend of Zelda Echoes of Wisdom accueille sa seconde mise à jour depuis sa sortie, voici ce qu'elle apporte.

Un peu moins d'un mois après sa sortie, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom semble être arrivée sur Nintendo Switch dans un état particulièrement stable. Il a cela dit reçu un premier patch post-lancement, et est tout récemment passé en version 1.0.2 pour accueillir encore de nouveaux correctifs. Voici plus en détail ce que cette seconde mise à jour apporte aux aventures de la princesse.

Mise en mémoire d'un nouveau patch pour Zelda Echoes of Wisdom

La toute récente nouvelle aventure de la princesse en tant que personnage principal de l'histoire semble s'être déroulée globalement sans accrocs. Zelda Echoes of Wisdom a visiblement connu à sa sortie le 26 septembre sur Nintendo Switch un joli succès critique et commercial, qui plus est avec a priori peu de bugs. Une première mise à jour peu après son lancement a toutefois été déployée pour « corriger plusieurs problèmes afin d'améliorer l'expérience de jeu ».

Celle-ci n'était toutefois apparemment pas suffisante pour que Zelda Echoes of Wisdom soit totalement dépourvu de bugs. Une nouvelle mise à jour a ainsi été déployée, de manière assez surprenante, dans le courant du dimanche 20 octobre 2024. Il est en effet rare que de telles choses arrivent le dernier jour de la semaine. Quoi qu'il en soit, cette version 1.0.2 de l'exclusivité Nintendo Switch s'intéresse à nouveau à la correction de bugs. Les notes de cette nouvelle mise à jour se montrent cela dit un brin plus détaillées que celles du patch précédent, comme suit :

Correction d'un problème où un mur invisible à l'entrée de Goron City entravait la progression lors d'une quête principale au volcan Eldin.

Correction d'un problème à un endroit particulier où le joueur pouvait cibler un espace vide, puis se lier à cette cible et tirer d'une manière qui entraverait la progression.

Divers problèmes corrigés pour créer une expérience de jeu plus fluide.

La mise à jour 1.0.2 de Zelda Echoes of Wisdom devrait s'installer automatiquement. Si tel n'est pas le cas, il est impératif de connecter votre Nintendo Switch à Internet, puis mettre à jour manuellement le jeu depuis le menu d'accueil, en sélectionnant son icône et en appuyant sur les boutons + ou - de votre manette, puis en sélectionnant « Mise à jour logicielle via Internet ».

Source : Support client Nintendo