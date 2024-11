En plus de nous faire exclusivement incarner la légendaire princesse, Zelda Echoes of Wisdom a failli briser une très vieille tradition de la licence.

Dans Zelda Echoes of Wisdom, les rôles changent, et c'est à l'iconique princesse qu'il appartient de sauver le monde. Dans une interview auprès de Famitsu, les directeurs du jeu Satoshi Terada et Tomoni Sano, ainsi que le producteur de la licence Eiji Aonuma, sont revenus sur les possibilités que cela aurait pu ouvrir pour la légendaire franchise, avec notamment une possibilité finalement abandonnée de bouleverser un code bien établi depuis 30 ans.

Zelda Echoes of Wisdom : A Link to the Past

Traditionnellement dans un jeu Zelda, nous avons toujours principalement incarné Link, le fameux héros légendaire qui traverse les âges et les dimensions. Sa mission est quasiment toujours de sauver Hyrule et d'en protéger la princesse, et de le faire en étant muet, à l'exception de quelques cris en combat. Dans Zelda Echoes of Wisdom, Nintendo nous propose pour la toute première fois d'incarner cette icône du jeu vidéo. C'est donc à son tour d'être muette et de se battre pour sauver son monde.

Si l'on en croit Eiji Aonuma, Zelda Echoes of Wisdom aurait ainsi pu être l'occasion de totalement inverser les rôles, et de faire en sorte que Link soit enfin doué de parole pour la toute première fois dans un jeu Zelda. Dans ses rares apparitions, le petit chaperon vert aurait en effet dû avoir droit à quelques lignes de dialogue. Au fil du développement, l'équipe a cependant estimé que « cela ne collait pas avec l'esprit de la licence ».

« Ça semblait bizarre d'entendre Link parler dans Zelda Echoes of Wisdom. Personne ne savait ce qu'il dirait car, naturellement, il n'a jamais parlé auparavant ». L'équipe s'est finalement fendu d'une sorte de « canonisation » du fait que Link soit muet dans Zelda Echoes of Wisdom. Durant son aventure, la princesse peut en effet découvrir un livre expliquant qu'il s'agit d'un des enfants « enlevés » par les failles menaçant le monde. Dans le processus, ceux-ci auraient « perdu une partie d'eux mêmes », avec dans le cas de Link la capacité de parler. On retrouve d'ailleurs une explication au mutisme de Link dans le magistral Breath of the Wild, mais bien moins crédible. Dans son journal qu'il peut consulter, elle explique que le héros « a tellement souffert qu'il n'est plus capable d'exprimer ses émotions ». Mieux vaut ça que briser une tradition vieille de plusieurs décennies ?

Source : Famitsu