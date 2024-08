Une fois de plus, le jeu Zelda: Echoes of Wisdom fait craquer tout le monde avec une toute nouvelle bande-annonce. C'est toujours aussi mignon, et les fans semblent adorer.

Le tout nouveau trailer de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est enfin là, et il ne déçoit pas. Cette fois, c’est Zelda elle-même qui tient le rôle principal, offrant une nouvelle perspective sur l’univers bien-aimé de Hyrule. Avec des pouvoirs inédits et un monde riche en détails, ce jeu fait déjà de très belles promesses.

Un nouveau trailer pour le prochain Zelda

Dans Echoes of Wisdom, Zelda se retrouve en première ligne. Link a mystérieusement disparu, emporté par des failles étranges qui menacent tout Hyrule. Et c’est à la princesse de prendre les choses en main. Grâce au Tri Rod, un artefact magique, elle peut créer des "échos" d'objets environnants. Ces échos servent à résoudre des énigmes, à franchir des obstacles, et même à combattre des ennemis. C’est une approche inventive qui renouvelle le gameplay tout en restant fidèle à l’esprit de la série.

Zelda ne se contente pas de créer des échos. Elle dispose également de pouvoirs qui lui permettent de manipuler des objets lourds ou de suivre des créatures en mouvement. Ces compétences encouragent les joueurs à être créatifs pour surmonter les obstacles et progresser dans l’histoire. Evidemment, Zelda manie aussi une épée, ajoutant une dimension de combat plus classique à son arsenal.

L'un des aspects les plus frappants de cet épisode est l'approche artistique du jeu. Zelda Echoes of Wisdom adopte un style visuel qui rappelle le remake de Link’s Awakening sur Nintendo Switch, mais avec des améliorations notables. Les environnements, tels que le Monde du Néant, sont magnifiquement rendus avec des détails riches et une palette de couleurs vibrante. C'est vraiment très réussi.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sera disponible mondialement le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Il ne reste donc plus beaucoup de temps à patienter. C'est un jeu parfait pour rendre la rentrée plus douce.

Source : Nintendo