Enfin ! Zelda: Echoes of Wisdom montre du nouveau gameplay, toujours aussi mignon sur Nintendo Switch, et cela donne sacrément envie. C'est tout simplement adorable.

Les fans de The Legend of Zelda ont de quoi être enthousiastes. La toute nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vient d'être dévoilée, offrant un aperçu alléchant des nouvelles régions d'Hyrule, des personnages inédits, et des pouvoirs mystérieux qui attendent les joueurs. Cela donne envie et c'est toujours aussi mignon.

Zelda Echoes of Wisdom montre un tout nouveau trailer

La bande-annonce met en lumière plusieurs nouvelles régions d'Hyrule. Chacune offrant des environnements uniques et captivants qui promettent de renouveler l'expérience de jeu. Parmi les paysages présentés, on découvre : Le désert Gerudo, les Eaux de Jabules, le Volcan d'Ordinn et la Tourbière de Firone. Chaque région semble être conçue pour offrir des expériences de jeu diversifiées. Mettant en avant une direction artistique toujours aussi craquante et une attention minutieuse aux détails.

Pour rappel, dans Zelda Echoes of Wisdom, le royaume d'Hyrule est menacé par des failles mystérieuses qui ont commencé à aspirer ses habitants, y compris le héros bien connu, Link. Sans lui, c'est Princess Zelda qui prend les rênes pour sauver le royaume et ses habitants​.

Zelda est accompagnée par une fée nommée Tri et utilise un objet magique appelé Tri Rod pour créer des "échos" d'objets et d'ennemis trouvés dans l'environnement​​. Cette mécanique est au cœur du gameplay. Permettant aux joueurs de résoudre des énigmes et de combattre des ennemis de manière créative. Par exemple, les joueurs peuvent créer des blocs d'eau pour atteindre de nouvelles hauteurs. Fabriquer des ponts à partir d'objets divers, ou même dupliquer des monstres pour les utiliser dans des combats. Contrairement à Link, Zelda n'utilise pas d'épée. Au lieu de cela, elle exploite ses nouvelles capacités magiques pour dupliquer et créer des objets, apportant une dynamique différente à la résolution d'énigmes. Le jeu sera disponible le 26 septembre 2024 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Source : Nintendo