Une fonctionnalité bien appréciée des joueurs de Nintendo Switch semble bien se confirmer pour The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Vous allez vouloir la tester !

Ce n'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'on l'attendait, mais ça y est : Zelda devient l'héroïne d'un jeu principal de The Legend of Zelda sur Switch ! Les rôles s'inversent, la princesse d'Hyrule va devoir porter secours à Link dans Echoes of Wisdom, la nouvelle itération de la franchise à succès de Nintendo. Cette aventure en 2D reprend l'esthétique du remake de Link's Awakening pour une aventure totalement inédite.

Dévoilé lors du dernier Nintendo Direct, ce nouveau jeu Zelda promet d'apporter encore un peu de fraîcheur sur la licence. Les premières images nous ont notamment donné un aperçu du gameplay. Mais, bien sûr, il lui reste encore beaucoup de choses à nous montrer, notamment une fonctionnalité plutôt appréciée qui semble bien se confirmer.

Vous allez aussi les collectionner avec Zelda Echoes of Wisdom

C'est une fonctionnalité qui s'est largement démocratisée sur Nintendo Switch. Elle serait également de la partie dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. De fait, la page japonaise du jeu précise que ce dernier supportera les Amiibo. C'est petite figurine à l'effigie des personnages des jeux Nintendo sont une façon originale de profiter de bonus in-game.

Le site ne donne pas plus de précisions dans l'immédiat. Mais, on peut s'attendre à ce que les figurines issues de la franchise Zelda apportent du contenu bien utile en jeu. Par exemple, les Amiibo pourraient donner accès à des armes ou des objets supplémentaire. Dans le même ordre idée, ils pourraient être un moyen de restaurer de la santé, à l'image des autres jeux de la licence disponibles sur la console hybride de Nintendo.

Ainsi, ce nouveau Zelda promet une aventure encore plus riche en s'appuyant sur les ressorts de Nintendo. Depuis ses débuts, Big N tente, avec plus ou moins de succès, de proposer des expériences captivantes qui dépassent le simple software pour tirer également profit du hardware. Même si les Amiibo sont un ajout minime, ils sont toujours bienvenus. D'autant plus qu'ils se présentent sous forme de figurines relativement bien finies. Pas étonnant qu'ils soient prisés des collectionneurs. On peut d'ailleurs s'attendre à voir des modèles tirés de Echoes of Wisdom voir le jour !