Jouer à Zelda Breth of the Wild à plusieurs ? Vous en rêviez, certains fans l'ont fait. Un mode multijoueur non officiel est disponible, mais tout le monde ne pourra pas en profiter.

Plus qu'un mois avant la sortie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Le 12 mai prochain, les joueurs pourront retrouver Link dans une toute nouvelle aventure où il parcourra également les îles célestes d'Hyrule. Pour passer le temps, des joueurs passionnés ont réalisé le doux rêve de toute une communauté : jouer à Zelda BOTW en multijoueur.

Un mod pour jouer à plusieurs à Zelda Breath of the Wild

Zelda Breath of the Wild est désormais jouable en multijoueur. Rien d’officiel malheureusement, mais le fruit du résultat de la passion de deux moddeurs : AlexMangue et Sweet. Tout est parti du streameur Pointcrow qui a lancé un appel de projet en 2021 pour réaliser son rêve le plus fou : parcourir les terres d'Hyrule avec ses amis, affronter les boss ensemble et évidemment se tirer dans les pattes de temps à autre. Il offrait alors une récompense de 10000 dollars à quiconque parviendrait à créer un mod multijoueur pour Zelda BOTW entièrement fonctionnel. Le duo s'est alors lancé dans cette quête et 9 mois plus tard le fruit de leur travail est enfin disponible.

Le résultat est tellement bluffant que Big N a commencé à faire la chasse aux vidéos promotionnelles mettant en avant ce mode non officiel. Le Youtubeur a en effet indiqué que toutes les vidéos qu’il a publié suite au lancement du mod multijoueur de Zelda Breath of the Wild ont subi le courroux de Nintendo. « Je suis incroyablement déçu que Nintendo ait décidé de bloquer mes vidéos Zelda BOTW. C'est l'amour de la communauté et l'innovation qui ont maintenu la licence en vie et qui ont amené de nouvelles personnes à aimer la série Zelda. J'espère que vous reviendrez bientôt sur votre décision », a-t-il déclaré dans un tweet ce 7 avril 2023. Après un appel, quelques rares vidéos sont de nouveau visibles mais démonétisées.

Le 4 avril 2023, le multijoueur de Zelda Breath of the Wild a malgré tout été mis à disposition du grand public via le serveur Discord de PointCrow. Les joueurs intéressés peuvent retrouver le mod en question dans le salon « mod-dowloads » où se terre le lien permettant d’accéder au précieux. Toutes les instructions pour l’installation sont ensuite notées dans Google Docs. Pour en profiter, il faudra néanmoins passer par un émulateur Nintendo Switch, ou prendre le risque de bidouiller sa console au risque de se faire bannir, tout en possédant une copie légale de Zelda BOTW. Autant dire que très peu de personnes pourront finalement en profiter, mais le travail accompli force le respect.

Les plus curieux peuvent néanmoins tenter l’expérience pour faire passer le temps et se remettre dans le bain jusqu’à la sortie de Zelda Tears of the Kingdom, qui rappelons-le sera disponible le 12 mai prochain. La suite aura tout de même des mécaniques foncièrement différentes grâce aux nouveaux pouvoirs de Link qui devraient venir rafraîchir le gameplay en offrant plus de liberté aux joueurs.