S’il va falloir patienter avant d’avoir des nouvelles officielles de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, un acteur semble avoir vendu la mèche sur un détail intéressant.

Les fans de The Legend of Zelda scrutent chaque image, chaque trailer à la recherche d’informations et d’indices sur Breath of the Wild 2. Bonne nouvelle pour eux, une théorie populaire pourrait avoir été confirmée par l’interprète italien de ce bon vieux Daruk.

Du voyage dans le temps dans Breath of the Wild 2 ?

Un secret de Breath of the Wild 2 pourrait déjà avoir été révélé. Récemment reporté à 2023, le jeu avait fait l’actualité en ayant potentiellement confirmé l’arrivée de la Nintendo Switch Pro. Cependant, un acteur italien pourrait avoir révélé un élément de l'intrigue de BOTW 2 à l’avance.

Pietro Ubaldi, doubleur de Daruk, a confirmé auprès du fansite Lega Hyrule, avoir terminé l’enregistrement de quelques dialogues du jeu. Jusque-là rien de surprenant, sauf que l’acteur s’est laissé aller à quelques confessions. Il n’incarnera pas seulement le grand guerrier Goron, mais aussi son « ancêtre ». Un ancêtre qui n'est pas Darunia, mais qui est plus sérieux que Daruk.

La théorie de Link d'il y a 10 000 ans confirmée ?

Sauf que Daruk a déjà trépassé dans Breath of the Wild premier du nom. Il y apparaît sous forme d’esprit, comme les autres héros rencontrés. Ces quelques mots innocents semblent confirmer une théorie très populaire au sein de la communauté. Le Link aux cheveux longs apparu dans le trailer de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 serait en réalité le Héros d’il y a 10 000 ans. Certains fans pensent même qu’il sera possible de croiser la route du tout premier pilote de Rudania, faisant office de donjon dans les Montagnes de la Mort.

Nintendo avait par ailleurs affirmé que BOTW 2 différencierait un peu de ses prédécesseurs en proposant un « monde étendu et que le nom du jeu est tenu secret car il contient des spoilers. Il est donc fort probable que le voyage dans le temps soit de la partie pour ce nouvel opus. Cependant l’hypothèse des flashbacks jouables n’est pas à exclure et semble un peu plus probable. En tout cas, tout semble indiquer que Zelda Breath of the Wild 2 fasse des bonds dans le passé. Il ne reste plus qu’à attendre une communication de Nintendo afin de voir si ces théories seront confirmées ou non.