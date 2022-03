Comme d'autres, The Legend of Zelda: Breath of Wild 2 sera en retard sur Nintendo Switch. Link veut soigner son arrivée et ne débarquera pas avant l'année prochaine.

Oubliez la sortie en 2022 pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Le producteur de la licence Eiji Aonuma a pris la parole pour annoncer un report de plusieurs mois.

Entre mars et juin 2023

Et voici un gros report de plus, celui de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Prévu initialement pour 2022, sans fenêtre de sortie précise, le jeu est désormais calé pour le printemps 2023. Évidemment, toujours en exclusivité Nintendo Switch, à moins qu'une Switch 2 ou Pro 4K ne soit réellement annoncée entre-temps. À 15h, un jour, ça va de soi.

Bonjour,

Je suis Eiji Aonuma, producteur de la série The Legend of Zelda. J'ai du nouveau à partager sur la date de sortie de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nous avons précédemment annoncé que nous comptions sortir le jeu en 2022. Cependant, nous avons décidé d'étendre le temps de développement du jeu et de porter sa date de sortie au printemps 2023. Nous tenons à présenter nos excuses à celles et ceux qui comptaient y jouer dès cette année.

Breath of Wild 2 : Link s'envole

La déception passée, Eiji Aonuma nous promet que l'attente en vaudra la peine. Les développeurs souhaitent que les joueurs vivent à nouveau une expérience spéciale, et pour cela, ils ont besoin de temps.

Comme annoncé précédemment le jeu ne se déroule pas seulement sur les terres du jeu précédent mais également dans les cieux qui les surplombent. Cependant, ce monde s'ouvre aussi à de nouveaux horizons et soyez assurés qu'il vous réserve son lot de surprises, telles que de nouvelles rencontres et de nouveaux éléments de gameplay. Nous avons à cœur de faire de ce jeu une expérience résolument spéciale et toute l'équipe continue à travailler assidûment pour mener ce projet à bien.

Et n'oubliez pas : "un jeu retardé sera peut-être bon un jour, un mauvais jeu sorti sera toujours mauvais" (Shigeru Miyamoto). The Legend of Zelda: Breath of Wild 2 arrive au printemps 2023 sur Nintendo Switch.