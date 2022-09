Big N se préparerait à faire une grosse annonce autour de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 lors du prochain Nintendo Direct. Et ce serait pour révéler une information capitale.

Le mois de septembre pourrait être placé sous le signe de Zelda. Alors que Big N est pressenti pour tenir un Nintendo Direct ce mois-ci, voici qu’un insider réputé lâche de nouvelles informations sur son contenu. Oui, Zelda Breath of the Wild 2 serait bien de la partie.

Le nom de Zelda Breath of the Wild 2 bientôt dévoilée

Jeff Grubb continue d’enchaîner les révélations. Le journaliste de Giant Bomb avait annoncé la semaine dernière qu’un Nintendo Direct aurait lieu en septembre. L’événement marquerait enfin l’annonce des remasters des versions Wii U de Zelda Twilight Princess et Wind Waker, mais pas que... Il aurait depuis reçu d’autres informations encore plus croustillantes. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 s’inviterait lui aussi aux festivités pour faire une annonce très attendue.

Selon lui, la suite du jeu phare de la Nintendo Switch devrait « probablement » profiter de cette présentation pour dévoiler son nom officiel. Big N avait en effet déclaré que Zelda Breath of the Wild 2 n’était qu’un titre provisoire. Le vrai nom du jeu était encore tenu secret car il pouvait contenir un spoiler sur l’histoire. Depuis, le titre s’est fait très discret, mis à part la dernière bande-annonce qui a ravivé les rumeurs autour de la Nintendo Switch Pro.

Toujours sur le thème du Nintendo Direct, Grubb a réitéré qu’un remaster de Metroid Prime serait toujours dans les cartons avec une sortie potentielle pour les fêtes de fin d’année. Aussi, il a confirmé que le GOTY de 2021 et l’un des meilleurs jeux coopérations de ces dernières années arriverait bien sur Switch. Rendez-vous dans les jours qui viennent pour savoir si ce n’était que du vent ou non.