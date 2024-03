Ce n’est pas une surprise, mais la Nintendo Switch va bientôt arriver en fin de vie. Alors des fans ont imaginé ce que donnerait Breath of the Wild sur la Nintendo Switch 2

Ce n’est pas une surprise, mais la Nintendo Switch va bientôt arriver en fin de vie. Cette année, elle va avoir sept ans, ce qui correspond généralement à un changement de génération. La machine de Big N ne devrait pas faire exception, et donne déjà des indices quant à la suite : la fameuse Nintendo Switch 2. Des rumeurs font état d’une potentielle Switch 2, dont la venue est prévue en 2024. Cette console serait même capable de faire tourner des titres à 60 FPS. Rappelons-le, rien n’est encore officiel, et pour l’instant, aucune future sortie de softs n’a été confirmée sur l’appareil. Toutefois, pour l’entreprise, il est presque devenu une tradition de lancer une console avec un nouveau The Legend of Zelda.

En attendant Zelda Breath of the Wild sur la Nintendo Switch 2

Nintendo est très timide concernant sa future console et encore plus concernant son prochain jeu Zelda. Alors, en attendant des nouvelles, des fans ont imaginé ce que donnerait Breath of the Wild sur une console next-gen. Il y a plusieurs jours, un pack du soft en 4k a été mis en ligne sur les plateforme communautaire. Les textures ont été perfectionnées et les graphismes sont franchement incroyables ! Oui, il n’y a pas de grandes nouveautés, mais le titre est bien plus agréable à l'œil, d'autant que la direction artistique est déjà folle. Le logiciel, disponible depuis le site Nexus Mod, ajoute également des améliorations de polices, d’inventaire, d’icônes. En soit, le rendu se rapproche de ce que pourrait faire Nintendo, si l’entreprise décidait de réaliser un remaster HD, comme pour Twilight Princess à l'époque. C’est d’ailleurs ce que pourrait faire un jour Nintendo au vu des quelques infos qui circulent...

Souvenez-vous : en septembre, lors de la Gamescom, plusieurs rumeurs laissaient entendre que des privilégiés avaient eu la chance de tester la Nintendo Switch 2, avec une possible version de Zelda Breath of the Wild en 4K. Selon les insiders, le soft tournait en 60 FPS, avait du ray tracing comme sur la PS5 et aucun temps de chargement. La présentation de la machine montrait aussi la démo technique de Matrix Awakens. Cette dernière est généralement utilisée pour présenter le plein potentiel d’Unreal Engine 5. BIG N veut ainsi prouver qu’il ne se laissera pas distancer quant à la qualité graphique de ses jeux. Aucune date d’annonce officielle n’a encore été communiquée pour la sortie de la nouvelle console. Cependant, le mois de mars est régulièrement évoqué comme étant important, mais il est impossible de savoir si cela correspond à une officialisation ou au lancement de la Nintendo Switch 2.