Yu-Gi-Oh Master Duel a franchi un cap et récompense les joueurs pour l'occasion, tout en annonçant une série de tournois pour gagner des prix encore plus importants.

Le jeu de cartes vidéo Yu-Gi-Oh Master Duel arrose le succès de son lancement réussi avec plusieurs annonces.

Yu-Gi-Oh Master Duel vous offre des cadeaux

Disponible depuis le 18 janvier dernier sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam), iOS et Android, le jeu de cartes gratuit Yu-Gi-Oh Master Duel est pour le moment un succès pour Konami.

Dans un communiqué, l'éditeur japonais se félicite d'avoir eu plus de 50 millions de téléchargements « seulement neuf mois après le lancement ». Pour marquer le coup, les joueurs ou plutôt les « Duellistes » se voient offrir un bonus de 1000 Gemmes, ainsi qu'une protection spécial Dragon à Cinq Têtes pour embellir leurs cartes.

Konami précise également qu'un nouveau pack secret « Abysses Alba » a été ajouté à Yu-Gi-Oh Master Duel. Il comprend notamment des cartes autour d'Albaz le Déchu.

« Abysses Alba » comprend des cartes basées sur Albaz le Déchu et ses effets d’Invocation Fusion, qui appellent de puissants dragons. Ce Pack Secret inclut des cartes inédites pour Yu-Gi-Oh Master DUEL, dont Alba-Lenatus le Dragon des Abysses, Albaz le Cendreux et Bannissement du Marqué.

Des prix encore plus importants pour les meilleurs Duellistes

En parallèle de ces annonces qui s'adressent à tous, Konami nous informe de l'organisation d'une nouvelle compétition européenne pour Yu-Gi-Oh Master Duel : la Challenger Cup. Des tournois mis en place par des créateurs de contenus dont :

Plus de 15 hôtes sont déjà confirmés dont SuperZouloux, Schattenspieler, Mangaka96, Lithium2300 et Renebrain.

Entre le 17 décembre 2022 et le 23 février 2023, ce sont pas moins de 85 tournois qui auront lieu. Un pré-requis est obligatoire : être résidant en Europe. Les meilleurs des Duellistes, qui seront plus de 1000, pourront espérer repartir avec des hoodies et protège-cartes à l'effigie du jeu, des PS5, Nintendo Switch ou encore des peluches Lapin Sauveteur.