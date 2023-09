Six ans après son lancement initial, Yu-Gi-Oh Duel Links s’apprête à recevoir sa mise à jour la plus conséquente : Rush Duel. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Yu-Gi-Oh! a marqué toute une génération. Si le phénomène n’a plus la même ampleur que dans les années 90, il ne perd pas de sa ferveur. Preuve en est avec Duel Links, le free-to-play qui ne cesse de s’améliorer au fil des années. Disponible sur iOS, Android et Steam, le jeu cumulait plus de 150 millions de téléchargements en 2022 et ce chiffre risque de grimper dans les jours à venir. Six ans après son lancement initial, Konami va dépoussiérer son adaptation avec un contenu totalement inédit inspiré de l’une des grosses nouveautés de la licence : Rush Duel.

En 25 ans, Yu-Gi-Oh a évolué. Seto Kaiba, Yugi et ses amis ont laissé place à de nouvelles générations, Kaiba Corp à d’autres méga corporations douteuses. La série SEVENS a cependant complètement rebattu les cartes avec Rush Duel en 2020. Adieu les règles classiques, place à une version plus décomplexée et plus simple, accessible aux nouveaux venus et tout aussi excitante pour les vieux de la vieille. Pour la faire courte, vous pouvez avoir autant de cartes que vous le souhaitez dans la main et jouer autant de monstres d’affilée que souhaité. Une nouvelle approche de Yu-Gi-Oh moins intimidante, qui a fait sensation auprès de son public clé, le Japon. Elle va désormais arriver dans son adaptation vidéoludique la plus populaire : Duel Links.

Dès le 28 septembre, un tout nouveau monde basé sur la célèbre série animée Yu-Gi-Oh! SEVENS sera disponible gratuitement pour l’ensemble des joueurs. Une mise à jour conséquente, puisqu’elle apporte un tout nouveau mode de jeu à part entière, avec des personnages, une histoire, des cartes, des récompenses et un système de progression inédits. Les plus aguerris comme les nouveaux venus débuteront alors au même niveau, tout le monde sera logé à la même enseigne. On rassure d’emblée les joueurs historiques, les modes Speed Duel et Rush Duel coexisteront, chacun étant accessible à tout moment et sans frais supplémentaire. Un jeu dans le jeu en quelque sorte, à tel point que Konami considère l’arrivée de ce mode comme le second lancement de Yu-Gi-Oh Duel Links.

Comme la série dont il s’inspire, Rush Duel prend place dans la ville futuriste de Goha City où un jeu prodige, Yuga Ôdô, va réinventer les duels de cartes avec ses propres règles. Celles et ceux qui ne connaissent pas encore l’anime pourront donc découvrir ce tout nouvel univers, en rencontrant et jouant les personnages importants de la série comme Yuga, Luke, Gavin ou encore Romin, et en visitant les lieux emblématiques comme le stade de Goha et bien plus encore. Pas besoin d’avoir vu l’anime pour plonger les deux pieds joints dans le mode Rush Duel de Yu-Gi-Oh Duel Links, ni même d’avoir joué à une quelconque version du jeu de cartes. Plus accessible que jamais, cette nouvelle discipline ne demande aucune connaissance particulière, les règles étant entièrement chamboulées et revues.

Ici, chaque joueur débutera avec 6000 points de vie et 30 à 40 cartes dans leur deck. Le concept est simple : chaque tour, les duellistes peuvent jouer autant de cartes qui le veulent sans aucune condition ou restriction. Peu importe le nombre de monstres posés dans l’arène au tour précédent, ils repiochent ensuite 5 cartes, avec la possibilité d’invoquer plusieurs monstres puissants d’affilée. Il n’y a absolument aucune limite au nombre de cartes qu’un joueur peut avoir dans sa main. De quoi laisser place à diverses stratégies où tout peut basculer d’un tour à l’autre.

Nouveau mode oblige, l’interface utilisateur de Yu-Gi-Oh Duel Links sera quelque peu différente de son homologue avec Rush Duels. Elle s’appuiera sur les contrôles familiers aux joueurs de longue date mais s’adaptera aux nouveautés. Rien qui ne viendra fondamentalement bouleverser les habitudes des plus fidèles qui ne devraient pas être dépaysés malgré une toute nouvelle présentation qui reste pour le moins épurée.

Avec un rythme plus effréné que le jeu de cartes classique, où tout peut s’enchaîner très vite et où la victoire peut vous échapper en un claquement doigt, les plus anciens devraient y trouver une manière plus rafraîchissante de jouer. Ce nouveau départ pour Yu-Gi-Oh Duel Links s’annonce surtout comme une nouvelle porte d’entrée pour les néophytes ou celles et ceux qui auraient délaissé le jeu de base, lassé par sa complexité. Reste évidemment à voir ce que cela donnera concrètement, mais sur le papier, Duel Links a toutes les cartes en main pour s’offrir un second souffle. La mise à jour gratuite sera donc déployée le jeudi 28 septembre sur iOS, Android et Steam.