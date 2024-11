Pour rappel, Konami avait annoncé en octobre dernier Yu-Gi-Oh Early Days Collection. Comme son nom l'indique, celle-ci va compiler de nombreuses « vieilles » adaptations vidéoludiques de l'œuvre de Kazuki Takahashi. Celle-ci est attendue le 27 février 2025 sur PC et Nintendo Switch (avec notamment une édition physique pour cette dernière). Si on connaissait quelques-uns des titres présents dans cette collection, un récent leak en dévoile la liste complète.

Yu-Gi-Oh Early Days Collection met cartes sur table via un leak

Le célèbre jeu de cartes Yu-Gi-Oh, qui à sa manière parvient à tenir tête à des monstres sacrés comme Magic The Gathering ou encore Pokémon TCG, va célébrer en février prochain son 26ème anniversaire. Konami veut participer à la fête en sortant le 27 de ce mois la Early Days Collection sur PC et Switch. Celle-ci vise à remettre au goût du jour (avec notamment l'ajout de sauvegardes, la personnalisation des contrôles et dans certains titres un mode multi en ligne) les vénérables premières adaptations vidéoludiques de la licence sortis à l'origine sur PS1, PS2, Game Boy et Game Boy Advance. Une collection sur le thème de la nostalgie, en somme.

Lors de son annonce initiale, Konami indiquait que des titres tels que Yu-Gi-Oh The Eternal Duelist Souls, The Sacred Cards, Reshef le Destructeur ou encore Duel Monsters et Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist seraient de la partie. La version physique de la collection à venir sur Switch serait actuellement en circulation dans la nature. La liste complète des jeux inclus (a priori 14 en tout) dans Yu-Gi-Oh Early Days Collection aurait ainsi leaké avant l'heure. Celle-ci comprend donc les titres suivants :

Duel Monsters

Duel Monsters 2: Dark Duel Stories

Monster Capsule GB

Dark Dual Stories

Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist

Dungeon Dice Monsters

The Eternal Duelist Soul

Duel Monsters 6 Expert 2

The Sacred Cards

Reshef le Destructeur

Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel

World Championship Tournament 2004

Destiny Board Traveler

Yu-Gi-Oh 7 Trials to Glory: World Championship Tournament 2005

Si cette liste s'avère exacte, on peut donc remarquer que certains de ces titres n'avaient jusqu'alors jamais quitté les frontières du Japon. Yu-Gi-Oh Early Days Collection se présente donc sur le papier comme un intéressant objet de collection pour les fans absolus de la franchise. Reste toutefois à attendre une confirmation officielle de Konami pour la liste en question.

Source : Nintendeal sur X.com