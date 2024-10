Konami vient de révéler une nouvelle qui va ravir les fans de Yu-Gi-Oh : la Yu-Gi-Oh! Early Days Collection sortira le 27 février 2025 sur Nintendo Switch et PC via Steam. Cette collection célèbre le 25e anniversaire du célèbre jeu de cartes en ramenant les jeux emblématiques sortis entre 1998 et 2004, adaptés pour les plateformes modernes.

Une édition physique spéciale pour la Switch pour Yu-Gi-Oh

Pour les collectionneurs et les nostalgiques, une édition physique sera disponible sur Nintendo Switch. Et en bonus, elle inclura une carte Quarter Century Secret Rare de la célèbre "Harpie’s Feather Duster". Un ajout exclusif qui plaira sûrement aux fans de longue date.

Konami a déjà révélé plusieurs titres classiques qui seront présents dans cette collection. Parmi eux :

Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul

Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards

Yu-Gi-Oh! Reshef le Destructeur

Mais ce n’est pas tout ! Des jeux emblématiques comme Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998) et Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000) feront aussi partie de l’aventure. D'autres titres seront annoncés prochainement, promettant un retour complet aux sources pour les fans.

Des améliorations modernes

Cette collection ne se contente pas de relancer les anciens jeux, elle les améliore. Les joueurs pourront profiter de fonctionnalités inédites comme la sauvegarde et le chargement. Des options de personnalisation des contrôles seront également disponibles, pour une expérience de jeu plus fluide.

En plus de ça, certains titres, comme Duel Monsters 4, proposeront un mode multijoueur en ligne, et d’autres recevront des mises à jour pour ajouter cette fonctionnalité après la sortie. Bref, il ne reste plus qu'à attendre le 27 février 2025.

La Yu-Gi-Oh! Early Days Collection semble être véritable cadeau pour les fans de la première heure. Que vous soyez un vétéran de l’époque Game Boy ou un nouveau joueur curieux de découvrir ces classiques, cette collection est l'occasion parfaite de revivre ou de découvrir les débuts de l'univers.

Source : Konami