Eh oui, que de chemins polygonaux parcourus pour le Ballon d'or 2022 qui a fait sa première apparition en 2005 dans FIFA 06. L'occasion de contempler l'évolution graphique de la franchise, et donc du Jeu vidéo, durant ces 18 dernières années, et de se rendre compte que le photoréalisme n'est désormais plus très lointain.

