Ryu Ga Gotoku, le studio de Yakuza, est en feu ! Dans une émission spéciale, les développeurs ont pu mettre au jour leurs travaux secrets.

Yakuza 8 transformé en Like a Dragon 8

On le verra avec d'autres titres, mais la licence abandonne son nom culte pour « Like a Dragon ». Yakuza 8 s'intitule donc Like a Dragon 8. Ichiban Kasuga, le protagoniste de Yakuza : Like a Dragon, sera de retour avec un personnage culte de la licence : Kazuma Kiryu. Ce dernier a une nouvelle coupe de cheveux, qui est apparemment justifiée, et a sa propre bande.

Ryu Ga Gotoku annonce que c'est d'ores et déjà l'épisode le plus ambitieux de la série. Mais patience car la sortie n'aura pas lieu avant début 2024. Les mécaniques de RPG au tour par tour seront reprises, mais ça, c'était déjà acté.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Avant ce huitième opus numéroté, SEGA et Ryu Ga Gotoku vont sortir Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Un spin-off qui se déroule entre Yakuza 6 et 8 qui s'intéressera au destin de Kazuma Kiryu entre ces deux volets. Ce sera un titre plus classique d'action-aventure, pas un RPG au tour par tour, et qui ne sera pas aussi massif qu'un épisode normal. Ce sera tout de même une virée importante faite pour les fans de la première heure.

La sortie est prévue sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam, Microsoft Store) en 2023.

Après le trailer d'annonce, Like a Dragon : Ishin, le remake de Yakuza Ishin, dévoile une longue vidéo. Avec, comme à l'accoutumée, une ambiance exquise. Par ailleurs, Like a Dragon : Ishin n'est plus attendu pour un vague « 2023 » mais pour le 21 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam, Microsoft Store).