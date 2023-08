La série Yakuza va prochainement accueillir un nouvel épisode extrêmement attendu par toute une communauté : Like a Dragon Gaiden. En effet, il marquera le grand retour du héros cultissime Kazuma Kiryu. L'homme qui avait choisi de se retirer après le sixième épisode reprend du service dans Like a Dragon Gaiden, qui vient de se dévoiler dans un nouveau trailer explosif.

Le prochain jeu Yakuza ne plaisante pas

SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio ont publié une longue bande-annonce de présentation de Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name. Elle fait avant tout la part belle au scénario et met plus que jamais en valeur Kazuma Kiryu. On peut voir que c'est le nouveau job que va accepter « Joryu », comme il se fait nommer depuis qu'il a changé d'identité, va l'amener à se rendre à Sotenbori et Isezaki Ijincho et surtout à croiser la route d'anciens ennemis comme le clan Omi, mais aussi d'anciens amis comme Daigo Dojima ou Taiga Saejima, ce qui devrait plaire aux fans. Comme cela avait déjà été annoncé, l'ancien yakuza pourra utiliser deux styles de combat. Avec celui de l'agent, Joryu aura de nombreux gadgets à sa disposition qui donneront comme souvent lieu à des affrontements assez fantaisistes. Dans celui du Yakuza, qui sera familier aux fans, Kiryu fera parler la puissance de ses poings.

Bien sûr, Like a Dragon Gaiden ne serait pas un véritable épisode de Yakuza sans une foultitude de contenus annexes. L'arène de combat fera son retour, tout comme le fameux Cabaret Club. Dans ce lieu, Kiryu, en tant que grand tombeur qu'il est, pourra toujours avoir bon nombre de rendez-vous galants. Pour la première fois, les demoiselles qu'il rencontrera seront incarnées par de véritables actrices en live-action. La fin de la bande-annonce dévoile aussi une petite surprise. Le jeu comprendra une version d'essai de Like a Dragon : Infinite Wealth. Il s'agit d'un spin-off prévu début 2024 dans lequel Ichiban Kasuga sera le héros. Rappelons que Like a Dragon Gaiden, lui, sortira le 9 novembre sur PC, PlayStation et Xbox.