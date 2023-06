C'est sorti totalement de nul part mais le Xbox Showcase fut l'occasion de découvrir le prochain épisode de Like a Dragon (anciennement Yakuza) et c'est totalement fou, dans tous les sens du terme.

Le Summer Game Fest et plus précisément le Xbox Showcase fut l'occasion de découvrir une bande-annonce révélant Like a Dragon : Infinite Wealth. Et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est toujours aussi WTF, peu importe le changement de nom... Le jeu est prévu sur Xbox et PC pour début 2024 sans plus de précision.

Like a Dragon (Yakuza) : Infinite Wealth, un jeu complétement déjanté

La bande-annonce montre Ichiban Kasuga, le personnage principal de Yakuza : Like a Dragon, se réveillant nu sur la plage, apparemment à Hawaï, sans trop savoir comment il y est arrivé. Nous n'avons pour l'instant pas plus d'information que cela si ce n'est ue le jeu devrait se dérouler en dehors du Japon. Le RPG Summit Summer 2023 du 16 juin 2023 devrait permettre d'en savoir plus. Un changement de pays pourrait être une bonne occasion d'ajouter de nouvelles mécaniques de jeu, mais reste à savoir aussi si les fans vont apprécier quitter l'Archipel Japonais qui est l'un des gros intérêts de la saga.

