Grâce au carton Ghost of Tsushima, on va pouvoir découvrir Yakuza Like a Dragon Ishin.

Yakuza Like a Dragon Ishin balance un nouveau trailer

En attendant la sortie de Yakuza Like a Dragon Ishin, il est temps pour SEGA de marketer un peu son jeu avec une nouvelle bande-annonce. Une vidéo qui s'attache à décomposer le système de combat. Comme dans les autres épisodes de la franchise, la façon de se battre reviendra au joueur. Il y aura en tout cas styles différents parmi « Épéiste », « Tireur », « Danseur fou » et « Bagarreur ».

Peu importe votre choix, ce sera sanglant, très sanglant, avec des bras coupés par exemple. Yakuza Like a Dragon Ishin abandonne le monde ouvert pour replonger dans le Japon de 1860.