La date de sortie et de nouvelles images de Like a Dragon Gaiden, prochain jeu de la saga Yakuza, viennent de fuiter en ligne. Et ça donne encore plus envie.

Petit à petit, la saga Yakuza a réussi à faire son trou dans nos contrées. La série très confidentielle de SEGA a gagné en popularité avec la sortie internationale de Yakuza Zero en janvier 2017. Depuis, nous avons la chance de pouvoir profiter de chaque épisode la saga. Et vu la vitesse à laquelle les sorties s'enchaînent, le contraire aurait de quoi être frustrant. Le studio Ryû ga Gotoku ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et prévoit un nouvel épisode de Yakuza, nommé Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased Is Name. Après avoir fait ses adieux dans Yakuza 6 : The Song of Life, le célèbre Kazuma Kiryu fera son grand retour dans cette aventure. Plusieurs mois après son annonce, le mystérieux titre se dévoile en profondeur suite à un leak.

Des détails sur le gameplay de Like A Dragon Gaiden

Le site PSDeals, qui met en avant les meilleures promotions disponibles sur le PlayStation Store, a remarqué que la page de Like a Dragon Gaiden avait été mise à jour. L'occasion pour nous de récupérer quelques infos au passage. Pas de surprise concernant l'histoire : on retrouvera Kazuma Kiryu, qui utilise désormais le nom de code "Joryu", après avoir simulé sa mort pour protéger sa famille (probablement Haruka).

Mais c'est surtout le système de combat qui se dévoile. Il est dit que les joueurs pourront alterner entre deux styles : Yakuza et Agent. Le premier est décrit comme agressif avec des attaques surpuissantes, alors que le second misera sur la vitesse, la précision et l'utilisation de gadgets high-tech. Enfin, comme chaque épisode de Yakuza, Like a Dragon Gaiden proposera une tonne de contenus annexes au ton bien plus léger que l'aventure principale.

Que vous vous battiez dans l'arène secrète du château, que vous chantiez une nouvelle chanson au karaoké, que vous preniez un verre dans un cabaret animé ou que vous fassiez une course sur circuit, le monde offre une grande variété d'expériences immersives. Un informateur intrigant nommé Akame propose également des missions secondaires palpitantes, vous entraînant dans une épreuve épique qui se déroule au fur et à mesure que vous explorez et appréciez Sotenbori, Yokohama et le mystérieux château.

Quelques screenshots permettent de constater la qualité graphique du titre de Ryû ga Gotoku et d'observer les deux styles de combat en pleine action. Mais l'information la plus importante mentionnée ici est incontestablement la date de sortie du jeu. De ce que l'on peut voir, ce nouveau Yakuza Like a Dragon Gaiden sortirait le 9 novembre prochain sur PS4 et PS5. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent impatiemment de retrouver Kazuma Kiryu depuis Yakuza 6. Si rien n'est encore officiel, il y a de grandes chances que SEGA finisse par le faire en dévoilant lui-même la date de sortie lors du Summer Game Fest 2023. Rappelons que le titre servira de transition à Like A Dragon 8, un nouveau jeu prévu en 2024 dans laquelle seront présents conjointement Kazuma Kiryu et Ichiban Kasuga, héros de Yakuza : Like a Dragon.