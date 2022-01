Le parcours de la série Yakuza est pour le moins atypique. Créée à partir d’une idée de Toshihiro Nagoshi et initialement rejetée par plusieurs constructeurs, elle s’est immédiatement imposée au Japon en visant uniquement le public nippon adulte. Proposés uniquement sur consoles PlayStation pendant longtemps, et commercialisés très en retard en occident, les jeux Yakuza ont d’abord été des jeux de niche en Europe et en Amérique du Nord. Avec l’arrivée de Yakuza 0, la licence a cependant connu une renaissance en occident. Depuis, SEGA a fait évoluer sa stratégie vis-à-vis de Yakuza de manière radicale. Si bien, que la série du Ryu Ga Gotoku Studio est désormais un des moteurs de SEGA.