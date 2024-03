Avec XDefiant, Ubisoft tient un FPS multijoueur free to play extrêmement prometteur. Mais depuis plusieurs mois, silence radio. Les choses ne semblent pas bien se passer en interne.

Aux dernières nouvelles, la sortie de XDefiant serait imminente. Mais sans annonce officielle, il semblerait que le FPS multi gratuit d'Ubisoft va (encore) être repoussé. La faute est visiblement imputée à des désaccords en interne et l'entretien de trop grandes ambitions pour le titre. On s'infiltre dans les coulisses du jeu pour vous rapporter tout cela.

XDefiant, le nouveau Skull & Bones ?

La première fois que nous avons entendu parler de XDefiant, c'était en juin 2021. Il était alors question de rassembler toutes les organisations de la licence Tom Clancy dans un FPS multi gratuit mélangeant Call of Duty et Overwatch. Nous avions en effet un gameplay très nerveux et des agents dotés de compétences uniques avec une sorte de Sainte Trinité « Tank - DPS - Support ». La proposition de base n'a cependant pas vraiment soulevé les foules, le projet manquant d'originalité de l'avis des joueurs.

Cela a toutefois changé lorsque XDefiant est passé entre leurs mains via différentes phases de test. La dernière en date remonte à septembre 2023 et a enregistré des retours très positifs. Ubisoft tenait ainsi entre les mains un projet très prometteur. Mais depuis lors, c'est le silence radio. Le jeu aurait dû sortir courant février 2024, puis sa sortie a glissé vers fin mars 2024. C'est en tout cas ce que l'on pouvait retenir d'un appel d'Ubisoft aux investisseurs. L'échéance approche à grands pas, et toujours aucune nouvelle du jeu. Mais que se passe-t-il chez Ubisoft ?

Des yeux plus gros que le ventre et des dévs qui en ont gros

Un début de réponse nous provient du très bien informé Tom Henderson. Celui-ci a pu contacter des employés d'Ubisoft souhaitant naturellement conserver leur anonymat. Il semblerait que, depuis son annonce en 2021, XDefiant aurait manqué plusieurs dates de sortie ciblées en interne. Cela serait dû à de trop grandes ambitions entretenues par les exécutifs au vu des retours très positifs des joueurs. Ceux-ci voudraient que ce jeu free to play qui n'est pas encore sorti devienne le « Call of Duty killer ». Voyez cela comme un bébé David équipé d'un pistolet à silencieux face à un Goliath équipé d'un tank avec plus de 20 ans d'histoire.

Fatalement, de telles ambitions entraînent des retards de développement. Justement, les développeurs se sentiraient particulièrement frustrés par la lenteur que prennent les choses autour de XDefiant. « L'incessante volonté d'essayer de ressembler à COD et l'ajout de trucs inutiles détruisent continuellement notre build actuel du jeu », a ainsi déclaré sans détour l'un des développeurs travaillant sur le projet. Ces sempiternels changements de dernière minute impliquent ainsi des jours de travail en plus pour essayer de coller tant bien que mal tous les morceaux ensemble. Le point positif, c'est qu'Ubisoft n'envisage pas d'annuler ce jeu. Le point négatif, c'est que même Ubisoft ne sait pas quand XDefiant sortira, et encore moins dans quel état. Espérons toutefois que des traces du très gros potentiel aperçu jusqu'alors seront encore présentes dans le produit final... un jour ?