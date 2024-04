Le développement de XDefiant, le jeu tant attendu d'Ubisoft San Francisco, se rapproche de son aboutissement. Mark Rubin, le producteur exécutif du jeu, a récemment partagé des nouvelles encourageantes. Le tout suite à la dernière session de test des serveurs, qui s'est déroulée du 19 au 21 avril. Et forcément, c'est toujours encourageant quand on attend un jeu avec impatience.

XDefiant arrive bientôt

Selon lui, l'annonce de la date de sortie du jeu XDefiant est prévue pour « très bientôt ». Cette session de test a été cruciale pour évaluer la stabilité et l'efficacité des serveurs du jeu à grande échelle. Les résultats ont été globalement positifs, bien que Rubin ait admis qu'il reste encore quelques ajustements à finaliser. Ces ajustements, qu'il décrit comme des opérations de « réglage assez directes », devraient être achevés rapidement, si ce n'est déjà fait.

Rubin a également utilisé une métaphore musicale pour comparer les anciennes et nouvelles infrastructures réseau du jeu. Il a évoqué le passage d'une « vieille guitare un peu abîmée mais correctement accordée » à une « nouvelle guitare » nécessitant un nouvel accordage. La session de test a permis d'identifier trois problèmes principaux : les erreurs Delta-01 pouvant aggraver les problèmes de latence. Des barres de santé se mettant à jour tardivement (donnant l'impression que les balles des joueurs n'infligeaient aucun dégât), et un système de matchmaking « pas assez agressif ». Qui a résulté en des temps de réponse plus élevés que souhaité pour certains joueurs.

Cependant, Rubin a noté que ces problèmes avaient été en grande partie résolus lors du dernier jour du test. Et l'équipe de développement prévoit d'apporter des améliorations supplémentaires avant et après le lancement du jeu. XDefiant, en développement pour les consoles Xbox Series X/S, PS5 et PC, a connu plusieurs reports depuis son annonce en 2021. Ces retards sont en partie dus à ce que certaines sources internes décrivent comme une quête incessante pour rivaliser avec des titres comme Call of Duty. Et l'ajout de fonctionnalités jugées superflues, qui ont parfois compromis la stabilité du jeu.