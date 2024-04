Le FPS free-to-play d'Ubisoft est toujours de la partie. Malgré quelques frayeurs, XDefiant continue d'avancer vers sa finalisation. Il faut dire que les fans l'attendent de pied ferme, tentés par les affrontements en arène intenses qu'il annonce.

Le petit plus de ce titre, ce sont les univers dans lesquels il va piocher. De fait, il emprunte à certaines des plus grandes licences de Ubisoft ! Vous y retrouverez ainsi des personnages inspirés de Far Cry, Watch Dogs ou encore Splinter Cell.

Prévu sur PC et consoles nouvelle génération (Xbox Series X | S et PS5), les joueurs ont pu s'essayer à sa bêta. Malgré des soucis de stabilité notables, l'expérience semble avoir convaincue dans l'ensemble. Toutefois, le jeu n'a toujours pas de date de sortie. Mais cela pourrait changer grâce à un prochain événement.

© Ubisoft San Francisco / Ubisoft.

XDefiant doit passer le test

Ubisoft San Fracisco, qui est en charge du développement, a récemment pris la parole sur le réseau social X pour donner des nouvelles de XDefiant. Une étape majeure dans sa production approche. Tenez vous prêts, car c'est pour très bientôt.

L'équipe prévoit très prochainement d'effectuer un test des serveurs du jeu pendant une durée de 12 heures. L'objectif est de « solliciter nos serveurs et d'obtenir des données cruciales afin de préparer le lancement ». Et pour y parvenir, les joueurs et joueuses sont conviés à y participer.

Le site Insider Gaming aurait eu quelques informations supplémentaires sur cette phase de test. Selon ses sources, elle se tiendrait ce vendredi 19 avril. En outre, si tout se déroule bien, elle pourrait être prolongée toute la durée du week-end, jusqu'au dimanche.

Comme le précise Ubisoft, ces test doivent permettre de « fixer une date de lancement ». Ils seront donc déterminant pour le futur plus ou moins proche de XDefiant. Le studio donnera de plus amples informations très prochainement pour que le public sache comment se joindre au test.