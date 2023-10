XDefiant attise la curiosité des férus de FPS. Sa proposition, à la fois nerveuse et facile à prendre en main, lui a rapidement valu un intérêt prononcé. Lors la dernière phase de test, les joueurs ont d'ailleurs accueilli l'expérience à bras ouverts, saluant son aspect stratégique et dynamique. Des retours pareils, ça n'a pas de prix et Ubisoft a remercié sa communauté pour son investissement. Seulement voilà, le studio a tout de même dû prendre une décision lourde de conséquences.

XDefiant reviendra... un jour

C'est le compte officiel X du jeu qui a annoncé la nouvelle. Le fast-FPS est dorénavant reporté à une date indéterminée. Ce communiqué sonne comme un coup dur pour les fans qui attendaient avec impatience celui qui a le potentiel de concurrencer MW3. C'est encore plus surprenant quand on se souvient des informations qui avaient été transmises par des leakers spécialisés dans les FPS tendances. Ces derniers déclaraient que XDefiant arriverait au cours du mois d'octobre. Certains avançaient une sortie pour le 17, d'autres pour le 27-28. Finalement, ça ne va être ni l'un, ni l'autre.

En soi, ce report ne signifie pas que le jeu ne sortira pas en octobre. Mais il a été repoussé à une date ultérieure qui n'a pas encore été dévoilée. On peut donc affirmer, sans trop s'avancer, qu'il ne se pointera sûrement pas ce mois-ci. Les raisons derrière ce choix sont compréhensibles. Les développeurs ont reçu des retours qui ont pointé du doigt quelques problèmes persistants avec XDefiant. Par conséquent, dans l'esprit de faire les choses bien, Ubisoft préfère prendre son temps en décalant l'arrivée de la pré-saison. En outre, cela évitera au FPS de sortir en parallèle de Call of Duty MW3, qui lui débarque le 10 novembre prochain.

Un FPS qui donne envie

Si XDefiant fait autant parler de lui, c'est bien parce que son contenu promet monts et merveilles. En plus d'être gratuit, il offrira un total de 14 cartes différentes et plus d'une vingtaine d'armes à utiliser. On pourra incarner le personnage de son choix et le customiser comme bon nous semble. Le free-to-play donnera également l'option de choisir une unité issue d'une licence culte d'Ubisoft. On retrouve, par exemple, la DeadSec de Watch Dogs ou le groupe Echelon de Splinter Cell. Il y aura en tout cinq factions à sélectionner, chacune proposant des capacités différentes.