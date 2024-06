Depuis sa sortie le 21 mai sur PC, PS5 et Xbox Series, le Free to play XDefiant a réussi à se trouver une place dans la redoutable jungle des FPS multi. Ubisoft espère surfer sur le succès de son lancement en dévoilant ce qui attend les joueurs dans sa première saison prévue le 2 juillet. Au programme : nouvelle faction jouable, nouvelles maps et nouveau mode de jeu, entre autres ajouts.

XDefiant passe la seconde avec sa première saison

Outre Assassin's Creed Shadows et Star Wars Outlaws, l'Ubisoft Forward 2024 a notamment été l'occasion de découvrir ce qui arrive sur son FPS gratuit XDefiant avec sa première saison à venir le 2 juillet. Celle-ci et les prochaines ont par ailleurs fait l'objet d'un leak bien avant la conférence du géant français dans le cadre du Summer Game Fest 2024. S'agissant de la première saison, ceux-ci se sont donc tout récemment avérés.

Le FPS Free to play accueillera donc le mois prochain une nouvelle faction : la GSK, tirée de Rainbow Six Siege, avec leurs propres capacités uniques qui en feront de redoutables adversaires. Trois nouvelles armes gratuites rejoindront également l'arsenal des joueuses et joueurs Nous pourrons inaugurer tout cela avec trois nouvelles maps particulièrement colorées et diverses : Clubhouse, Daytona et Rockefeller.

XDefiant accueillera enfin dans le cadre de sa première saison un mode bien connu des FPS multi : Capture de Drapeau. Celui-ci avait également fait l'objet d'un leak en amont de son annonce officielle. Un programme plutôt complet qui attend donc le jeu gratuit d'Ubisoft, qui va continuer pour l'année en cours avec trois autres saisons à venir. Cela suffira-t-il pour concurrencer le rouleau compresseur que s'annonce être Call of Duty Black Ops 6 ? Début de réponse à la sortie de ce dernier le 25 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et Xbox Game Pass.