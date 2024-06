Ubisoft prépare ainsi le terrain pour que la saison 1 de XDefiant se lance dans les meilleures conditions. À ce titre, le FPS gratuit a accueilli de nombreuses améliorations tant sur son gameplay que sa stabilité. Voici les changements apportés.

XDefiant continue de s'améliorer pour la pré-saison

Un peu plus d'un mois après sa sortie, XDefiant continue son bonhomme de chemin dans l'arène très compétitive des FPS multi. Le jeu gratuit d'Ubisoft a visiblement rencontré un certain succès à son lancement. Il lui manquait toutefois quelques menus ajustements pour briller davantage. Cela a pris la forme de grosses mises à jour. Les plus récentes s'intéressent au gameplay, au netcode et à l'expérience requise pour débloquer les accessoires pour les armes. Ces éléments figuraient parmi les points les plus critiqués par la communauté, et le titre s'améliore en conséquence sur ces derniers.

Ainsi, XDefiant avait vu une première réduction du nombre de points d'expérience requis pour monter le niveau de ses armes (de 3500 à 3000 pour les armes principales, et de 1500 à 1000 pour les armes secondaires). Un nouveau patch a été appliqué pour diminuer encore ce seuil. Pour l'arme principale, il faudra maintenant seulement gagner 1500 points d'expérience pour débloquer le prochain accessoire. Ce changement est rétroactif, et les joueurs ayant disputé quelques matchs devraient donc avoir des armes bien plus haut niveau qu'avant la mise à jour. Pour contrebalancer cela, le niveau de maîtrise des armes pour débloquer des skins rutilants a été augmenté. Tout ceci est expliqué en détail par Mark Rubin, producteur exécutif du jeu, via son compte X.com.

S'agissant du netcode, XDefiant apporte également un changement fort bienvenu. Désormais, la perte de santé se déclenchera plus rapidement en recevant des tirs. Cela devrait ainsi réduire les cas où notre personnage semble décéder alors qu'il est bien à l'abri derrière un mur. Le FPS gratuit d'Ubisoft ne manquera pas de se mettre encore à jour au fil du temps. Reste maintenant à voir s'il parviendra à rester dans la course sur le long terme. Premier verdict en ce sens avec sa première saison sur le thème de Rainbow Six, prévue le 2 juillet prochain.