Dans son petit coin, le FPS gratuit d'Ubisoft XDefiant poursuit son chemin jalonné de succès. La proposition de base a convaincu de nombreux joueurs à la recherche d'une alternative à Call of Duty. Le jeu affiche cependant encore quelques problèmes maintes fois relevés par la communauté. La nouvelle mise à jour baptisée Y1S1.2 vient en corriger une bonne partie.

XDefiant continue de se mettre à jour sans trop de lag

Depuis le 2 juillet, XDefiant a officiellement lancé sa première saison. Cette mise à jour est donc la seconde depuis cette date. Ubisoft affiche donc un rythme plutôt soutenu pour patcher son FPS gratuit. Celle-ci s'intéresse notamment à des problèmes de serveur, un point sur lequel le titre a des difficultés depuis son lancement le 21 mai dernier. Jusqu'à présent, les joueurs avec plus de 150 ping faisaient face à des temps d'attente interminables. Cela devrait changer avec la mise à jour Y1S1.2. De même, le matchmaking devrait avoir moins tendance à envoyer les joueurs dans des régions qui ne sont pas les leurs, et donc se trouver dans des files d'attente trop longues en raison d'un ping trop élevé.

S'agissant du gameplay, celles et ceux profitant d'un bug permettant d'aller plus vite seront punis par un blocage sur place. Enfin, de nombreuses armes ont reçu des buffs ou nerfs afin d'apporter un certain équilibrage en ce sens. Mark Rubin, producteur exécutif de XDefiant, a d'ailleurs précisé que d'autres changements de ce type sont à prévoir dans la prochaine mise à jour. Vous trouverez en tout cas l'intégralité des notes du patch Y1S1.2 ci-dessous, traduites de l'anglais par nos soins.

Notes complètes du patch Y1S1.2

Gameplay

Correction d'un retard dans le rechargement, l'échange d'armes ou le déploiement d'appareils provoqué lorsque les joueurs appuyaient rapidement sur les boutons Tir et Capacité.

Les joueurs ayant profité d’un speed hack se retrouveront désormais bloqués sur place, ce qui est le contraire de ce qu’ils recherchaient.

Factions

Après avoir conclu un accord avec la société pharmaceutique GSK, la faction Team Rainbow sera désormais connue sous le nom de GS-Kommando. N'hésitez pas à continuer à les appeler Grenzschutzkommando pour gagner du temps.

Correction d'un problème où les Spiderbots de DedSec ignoraient les victimes précédemment ciblées par le joueur en déploiement. Désormais, ils étreindront les visages, nouveaux et anciens, avec le même enthousiasme.

Les joueurs peuvent à nouveau retirer les Spiderbots DedSec de leur propre visage. Difficile de comprendre pourquoi ; tout le monde aime les Spiderbots.

Optimisation des fonctionnalités de la combinaison Intel d'Echelon. Désormais, elle pulse toutes les quatre secondes au lieu de toutes les trois. Les ennemis restent en surbrillance pendant 1 seconde au lieu de 2,7 secondes, donc tout le monde doit rester attentif.

Certaines capacités ne s'activaient pas toujours ou cessaient parfois de fonctionner. C'est corrigé.

Cartes

Correction d'un problème étrange permettant aux joueurs de quitter plus tôt une zone d'apparition de Times Square en sautant d'un cadre photo.

Modes de jeu

Mise à jour de l'écran Liste des Modes pour afficher tous les modes de jeu disponibles.

Ajout d'un texte de menu précisant que le rang Bronze se débloque à la première victoire.

Correction d'un problème qui affichait la petite icône de cadenas sur les récompenses classées même si les joueurs les gagnaient équitablement.

Armes de XDefiant

Ajustement de diverses armes pour l'équilibre du gameplay. Voici les modifications apportées aux spécifications de vos enregistrements :

Les dégâts à courte portée du M4A1 ont été augmentés de 17 à 18.

Les dégâts à courte portée du MDR ont été augmentés de 17 à 19.

Les dégâts à moyenne portée du MP5A2 ont été augmentés de 13 à 14. Son multiplicateur de dégâts par tir à la tête est passé de 1,35x à 1,4x.

La courte portée du MP5A2 est passée de 16 m à 18 m. Sa portée moyenne est passée de 25 m à 27 m.

La vitesse du MDR ADS est passée de 300 ms à 250 ms.

Le temps de sprint du M44 (temps de sprint avant de tirer) est passé de 350 ms à 400 ms.

Le temps de sortie du sprint TAC-50 est passé de 600 ms à 625 ms.

Le temps de tir du sprint L115 est passé de 550 ms à 575 ms.

Les fusils de précision (M44, TAC-50 et L115) ont obtenu une légère augmentation de la dispersion lors du tir depuis la hanche (par opposition à la visée via l'optique).

Amélioration de la présentation visuelle des tirs de traceurs et de l'éjection des étuis à munitions afin que les deux s'éloignent plus précisément de leur arme respective.

Ajustement de la façon dont le système de visée détecte les entrées du joueur afin que la récupération du recul revienne au centre plutôt que d'être perturbée par la nervosité involontaire du joueur dans le feu du combat.

Correction d'un problème qui permettait aux joueurs de tirer automatiquement lors de leur réapparition s'ils coinçaient les boutons Tir et Sprint en mourant.

Audio

Corrections graphiques et audio, diverses.

Divers

Correction de la valeur de points de vie sur le Killscreen (de un à zéro) des joueurs qui tuaient d'autres joueurs post mortem (via une mine de proximité bien placée, des obus incendiaires ou des stratégies offensives persistantes similaires).

Auparavant, les joueurs avec des pings supérieurs à 150 ms attendaient pendant un temps peu amusant dans le matchmaking. Nous avons amélioré les paramètres de mise en relation afin que leur ping soit évalué plus fréquemment, ce qui devrait réduire considérablement les temps d'attente pour la mise en relation. De plus, les joueurs de n'importe quelle qualité de ping peuvent désormais accéder instantanément à la zone d'entraînement, où ils peuvent éliminer leurs frustrations de ping d'une manière saine et constructive.

Corrections de crashs divers.