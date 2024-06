Ubisoft a récemment déployé la mise à jour Y1S0.3 pour XDefiant, son shooter à la première personne, apportant des modifications significatives destinées à améliorer l'expérience de jeu et à corriger plusieurs problèmes signalés par la communauté. Cette mise à jour illustre l'engagement continu du développeur pour peaufiner son titre et répondre aux attentes des joueurs.

Modifications de gameplay pour XDefiant

La nouveauté la plus marquante de cette mise à jour concerne l'introduction de pénalités de visée pour les joueurs abusant des boutons de saut et d'accroupissement, une tactique fréquemment utilisée mais souvent critiquée car perçue comme un exploit du système de jeu. Désormais, les joueurs qui utilisent excessivement ces mouvements verront leur précision diminuer. Ce qui vise à encourager un style de jeu plus stratégique et moins chaotique.

Les ajustements d'armes incluent des modifications pour le tir à longue distance. Notamment une réduction de la vitesse de déplacement lors de la visée avec des armes à lunette. Ainsi que des changements dans la réaction des snipers lorsqu'ils sont touchés par des tirs ennemis. Ces derniers subiront un effet de recul accru. Persistant après plusieurs impacts, augmentant ainsi le défi des engagements à distance.

XDefiant voit également des améliorations dans ses fonctionnalités sociales et son netcode. Les joueurs sur Xbox ne rencontreront plus de problèmes avec le menu social en jeu après avoir invité des amis. Et les joueurs bloqués ne pourront plus lire les messages dans le chat. Améliorant ainsi la sécurité et la confidentialité. Sur le plan du réseau, un problème de bande passante causé par les compétences médicales de la faction Libertad a été résolu. Optimisant la performance globale du jeu sans compromettre les capacités de soin.

La mise à jour aborde également plusieurs autres aspects. Allant de l'optimisation du matchmaking, qui permet désormais une meilleure sélection de joueurs selon les caractéristiques de ping. À des corrections de bugs permettant aux joueurs de rejoindre des parties presque complètes sur invitation. Diverses résolutions de crash et la réduction des notifications de bannissement pour toxicité sont également incluses. Tout comme des ajustements aux succès et aux objets cosmétiques. Pour une cohérence accrue et une meilleure reconnaissance des réalisations des joueurs. Pour rappel, le jeu est disponible depuis le 21 mai 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.