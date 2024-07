Alors que la Saison 1 de XDefiant est sur le point de débuter le 2 juillet, Ubisoft a publié les notes complètes de mise à jour pour cette nouvelle saison. Cette mise à jour introduit de nombreuses nouveautés et ajustements, incluant un nouveau mode de jeu, des factions supplémentaires, des cartes, des armes et plus encore.

XDefiant ne rigole plus

Ainsi, parmi les ajouts les plus notables, on trouve le nouveau mode Capture the Flag. Ce mode invite les joueurs à capturer le drapeau ennemi et à le ramener à leur base tout en protégeant leur propre drapeau. CTF sera jouable sur plusieurs cartes, offrant une nouvelle dynamique de jeu compétitive. Un grand classique très attendu.

Les bonus de match ont été ajustés pour encourager les joueurs à rester jusqu'à la fin des parties. Le bonus d'achèvement a été doublé. Passant de 2 000 à 4 000 XP, tandis que les bonus pour MVP et Victoire ont été réduits. De plus, la progression du Battle Pass a été accélérée en abaissant les seuils de XP pour chaque palier, rendant la progression plus rapide et gratifiante.

La faction GSK a été ajoutée. Apportant avec elle des opérateurs spécialisés dans le contrôle des foules et la sécurisation de territoires. Parmi leurs compétences, on trouve la possibilité de déployer des barbelés électrifiés et un système de défense active. D'autres factions ont également vu leurs capacités ajustées pour équilibrer le gameplay. Comme l'augmentation du temps de recharge de certaines compétences et l'ajustement des points de vie de certaines barrières.

Nouvelles cartes et armes

Une nouvelle carte, Clubhouse, a été ajoutée. Cette carte à deux étages est idéale pour les combats à courte et moyenne portée et est compatible avec plusieurs modes de jeu, y compris le nouveau CTF. En termes d'armement, de nouvelles armes comme le fusil de sniper L115, le fusil LVOA-C, et le fusil à double canon scié ont été introduites, chacun apportant des caractéristiques uniques au jeu.

Enfin, des effets visuels améliorés pour les grenades flash ont été ajoutés, remplaçant les anciens effets qui étaient trop intenses. Un exploit permettant aux joueurs de réapparaître avec plusieurs dispositifs a été corrigé, garantissant une expérience de jeu plus juste. En outre, des ajustements ont été faits au mixage des voix et des effets sonores pour une meilleure clarté audio.