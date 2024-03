Décidément, XDefiant, le prochain gros jeu d'Ubisoft, fait beaucoup parler de lui. Récemment, on pouvait le mentionner sur Gameblog, l'insider toujours bien informé Tom Henderson indiquait selon ses sources que le développement du jeu piétinait un peu suite à de trop grandes ambitions. Cette fois, c'est littéralement un énorme leak sur le jeu qui vient de sortir avec des infos sur le Season Pass, entre autres choses. On vous dit tout.

XDefiant fait tout leak, ou presque

Le monde des jeux vidéo est en constante effervescence, et la dernière série de révélations concerne le très attendu XDefiant d'Ubisoft. Des informations jusqu'ici confidentielles ont commencé à circuler, révélant des aspects inédits de la trajectoire du jeu après son lancement.

Ces informations surviennent alors que XDefiant sort tout juste d'une période de tests internes. Moment choisi par des sources anonymes pour partager des éléments clés sur les réseaux sociaux. Ces leaks provenant du média insider-gaming (comme Tom Henderson précédemment mentionné) dressent un portrait des prochaines saisons du jeu, en détaillant notamment les principales factions de chaque période et les contenus des différents passes de combat.

Selon les informations révélées, Ubisoft a l'intention de proposer pour XDefiant une série de saisons, chacune étant inspirée par une autre franchise célèbre du studio. Les thèmes des saisons à venir incluraient :

Saison 1, placée sous le signe de Rainbow Six.

Saison 2, inspirée de Far Cry: New Dawn.

Une Saison 3, qui prendra les couleurs d'Assassin’s Creed.

Saison 4, en écho à Ghost Recon.

Du lourd en prévision

Ces associations entre différentes licences d'Ubisoft laissent présager un riche mélange d'univers et d'esthétiques, contribuant ainsi à renouveler constamment l'expérience de jeu XDefiant. Par ailleurs, des précisions ont été apportées concernant le Season 0 Battle Pass, qui comprendrait 50 niveaux et serait proposé à un tarif avoisinant les 10 dollars. Un fusil d'assaut très prisé des joueurs, le MDR, figurerait parmi les récompenses accessibles. Des défis de camouflage et de maîtrise auraient également été mentionnés, suggérant une formule qui s'inspire notablement des succès de titres concurrents tels que Call of Duty.

Une carte inédite, inspirée de l'univers de Far Cry: New Dawn et nommée Waterfront, fait également partie des révélations. Accompagnée de rumeurs sur une future carte basée sur un thème de station de ski, ainsi que des informations sur les tarifications des lots disponibles dans XDefiant. Bien que ces informations proviennent de leaks et doivent donc être prises avec précaution, elles ont été partiellement confirmées par des sources fiables d'Insider Gaming, qui affirme avoir eu accès à des vidéos de gameplay et à des documents internes corroborant ces données. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les contenus saisonniers peuvent être sujets à modifications. Et ça jusqu'à leur lancement officiel.