La date de sortie de XDefiant se rapproche ! De nouveaux indices viennent de tomber et ils pourraient bien avoir vendus la mèche pour de bon. Les joueurs attendent le jeu de pied ferme et visiblement, ça pourrait bien arriver très, très vite.

Si tous les regards sont portés sur Call of Duty Modern Warfare 3, actuellement en phase de bêta sur PS5, un autre gros FPS se profile à l'horizon. Ubisoft se prépare en effet à sortir XDefiant, un fast FPS qui a déjà fait ses preuves lors de différentes prises en main. Les retours ont été unanimes, c'est très, très bon. Les joueurs de FPS ultra nerveux, comme Call of Duty justement, ont félicité la prise de risque d'Ubisoft qui a réussi à offrir des sensations de shoot impeccables et une nervosité sans pareille. Oui, le feeling de XDefiant est assez dingue, c'est ce que nous vous rapportions lors de notre preview d'ailleurs, et les joueurs sont déjà conquis. Seulement voilà, pour le moment, le jeu n'a pas de date de sortie. Enfin, ça c'était avant.

Depuis quelques jours/semaines, les bruits de couloir s'intensifient concernant XDefiant. Des leakers bien connus pour leurs informations sur la plupart des FPS tendances ont récemment sous-entendu que le jeu sortira prochainement. L'un d'entre eux affirmait il y a plusieurs jours que le jeu arriverait pour la moitié ou fin octobre en donnant la date du 17. Une nouvelle source, TheMW2Ghost, leaker réputé pour ses bonnes infos, déclare quant à lui que le jeu sortira plutôt aux alentours du 27 ou 28 octobre. Visiblement, Ubisoft aurait prévu de faire un gros événement autour du FPS en fin de mois, suggérant alors un lancement imminent autour de ces dates. Pour l'heure, nous ne savons pas quand le jeu sortira exactement, mais l'étau se resserre petit à petit.

Le FPS d'Ubisoft est déjà très apprécié par les joueurs

Ubisoft tient ici un sérieux concurrent à Call of Duty: MW3, qui sortira quant à lui début novembre. La différence ici, c'est que le jeu d'Ubi est totalement gratuit. XDefiant sera en effet un free-to-play lancé sur PC et consoles actuelles. Le jeu se veut accessible et compétitif. Il s'appuie sur toutes les licences cultes d'Ubisoft telles que The Division, Ghost Recon ou encore Far Cry, et propose des modes de jeu compétitifs très nerveux. Chaque joueur peut incarner un personnage de son choix en l'équipant de compétences et d'armement personnalisés. Les parties sont donc stratégiques et particulièrement dynamiques, deux points que les joueurs ont encore salué lors de la dernière phase de test il y a quelques jours de ça.