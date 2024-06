Les amateurs de jeux de tir multijoueurs seront ravis d'apprendre que XDefiant, le jeu de tir en première personne gratuit développé par Ubisoft, pourrait bientôt accueillir un nouveau mode de jeu. Cette information, bien que non officiellement confirmée par Ubisoft, a été révélée par des données extraites du jeu par un utilisateur, Rogue TX, et relayée par VideoGamer.

Un nouveau mode sur XDefiant

Le mode en question pour XDefiant serait Capture the Flag. Un mode de jeu bien connu des vétérans des jeux multijoueurs. Présent dans des titres populaires comme Call of Duty, Team Fortress 2, Halo Infinite et Overwatch, ce mode consiste pour les joueurs à capturer le drapeau de l'équipe adverse et à le ramener à leur base pour marquer des points. L'équipe ayant le plus de points à la fin du match remporte la victoire. Ce mode simple mais stratégique demande une bonne coordination et des compétences tactiques élevées.

Actuellement, XDefiant propose cinq modes de jeu : Occupy, Domination, Zone Control, Escort et Hotshot. L'ajout de Capture the Flag enrichirait cette variété et pourrait également renforcer l'attrait compétitif du jeu. Cette mise à jour est prévue pour la première saison de XDefiant, qui a déjà connu un succès significatif avec plus de 8 millions de joueurs uniques depuis son lancement il y a un peu plus de deux semaines.

L'introduction de modes de jeu classiques comme Capture the Flag démontre la volonté des développeurs d'enrichir l'expérience de jeu en s'inspirant des succès du passé. Ces ajouts peuvent revitaliser l'intérêt des joueurs en leur offrant des défis familiers mais toujours appréciés. Cela souligne également l'importance de diversifier les modes de jeu pour maintenir l'engagement des joueurs à long terme.

XDefiant a récemment reçu une mise à jour (Y1S0.2) visant à corriger divers problèmes, notamment ceux liés aux fonctionnalités sociales et à d'autres aspects du jeu. Ubisoft semble déterminé à offrir une expérience de jeu plus fluide et satisfaisante. Rn répondant rapidement aux retours des joueurs et en apportant des améliorations continues.