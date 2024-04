Malgré ses apparentes difficultés en interne, XDefiant continue son petit bonhomme de chemin. Histoire de le lancer dans un bon état, le nouveau FPS gratuit de Ubisoft se laissera donc approcher du 19 avril à partir de 19 heures jusqu'au 21 avril sur PC, PS5 et Xbox Series. On vous explique comment participer à ce week-end de test et ce qu'il aura à proposer.

XDefiant teste ses limites

Ce n'est pas la première fois que XDefiant se prête à l'exercice d'une phase de test. En septembre 2023, le FPS gratuit d'Ubisoft s'est laissé approcher, avec des retours globalement très positifs. Depuis lors, il semblerait que le jeu n'a pas coulé des jours heureux. La faute serait notamment à imputer à une volonté par les haut gradés d'y reproduire Call of Duty, notamment s'agissant du modèle économique. Cette stratégie ne semble pas être du goût des développeurs, et aurait entraîné des retards à répétition.

Bon gré mal gré, XDefiant se préparerait enfin pour un lancement en bonne et due forme, en passant d'abord par une phase de test de ces serveurs. C'est justement l'objectif de la session de ce week-end. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez d'ores et déjà précharger le jeu. Sur PC, cela se passera sur le launcher Ubisoft Connect. Sur consoles, il suffira de passer par leur magasin respectif. Dans tous les cas, vous n'aurez qu'à y chercher « XDefiant - Server Test Session » pour récupérer le sésame.

Qu'attendre de cette phase de test ?

Comme son nom l'indique, cette période d'essai démarrant le 19 avril à 19 heures et se terminant le 21 avril a surtout pour but de mettre à mal les serveurs de XDefiant. Ubisoft espère donc qu'un maximum de joueurs répondront présents afin de voir si les serveurs supportent la charge. Si le test s'avère concluant, le nouveau FPS gratuit du géant français ne devrait pas tarder à sortir officiellement.

Quoi qu'il en soit, vous devriez pouvoir tester un solide échantillon de ce que XDefiant entend proposer. Rappelons que le titre est une sorte de mélange entre Call of Duty et Overwatch 2, dans le sens où nous incarnons des agents issus des différentes factions des licences phares des jeux Ubisoft comme Echelon dans Splinter Cell, les Phantoms de Ghost Recon ou encore DeadSec de Watch Dogs, entre autres. Chaque faction dispose de différents agents visant à représenter la Sainte Trinité « DPS - Tank - Support ».

À noter que la participation à cette phase de test permettra d'obtenir des petits bonus qui seront débloqués sur le jeu final, comme suit :

Participer au test : skin d'arme Shamrock pour la MP5

: skin d'arme Shamrock pour la MP5 Jouer en groupe : skin d'arme Ember pour le M9

: skin d'arme Ember pour le M9 Atteindre le niveau 18 : trois boosters d'expérience pour les armes

Si XDefiant vous intrigue et que vous êtes libres ce week-end, vous savez donc comment vous occuper.