XDefiant, le jeu gratuit d'Ubisoft et concurrent sérieux de Call of Duty, a vu sa date de sortie être repoussée, et on sait maintenant pourquoi. En fait, c'est plutôt rassurant.

XDefiant, ce n'est pas seulement un jeu qui a été désigné comme étant le concurrent de licences comme Call of Duty. Le FPS a réellement piqué la curiosité du plus grand nombre, notamment lors de sa dernière phase de test. L'aspect stratégique et dynamique de l'expérience a été salué à de nombreuses reprises. Cela dit, Ubisoft a tout de même dû prendre une lourde décision. Le titre a été repoussé, et on apprend maintenant les raisons précises derrière ce report. Il ne faut visiblement pas s'inquiéter.

Le report de XDefiant était nécessaire

Pour les retardataires, sachez que le fast-FPS a été repoussé à une date indéterminée. Selon toute vraisemblance, on peut s'attendre à le voir arriver en 2024, sans plus de précision. Mark Rubin, producteur exécutif sur XDefiant, est revenu sur le développement et le choix du report. Le chantier « se déroule bien » nous dit-il, mais des soucis techniques persistent, et ils se sont notamment révélés lors des phases de tests. Il y en a un en particulier qui était véritablement problématique.

Nous allons passer le reste de cette année à terminer notre travail sur le nouveau système de groupe, les nouveaux changements de netcode, et passer tous nos serveurs sur Linux. Lorsque nous serons de retour des vacances, nous testerons ça, corrigerons les bugs de dernière minute, puis préparerons tout pour le lancement.

Le fameux système de groupe semble être un problème assez coriace. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle XDefiant a été repoussé. C'est logique, puisque comme il le dit : « on ne peut lancer le jeu si les gens ne peuvent pas former des groupes avec leurs amis ». En soi, ça fonctionnait lors de la bêta, mais ce n'était pas le cas du crossplay. « Il ne tenait pas, et arrêtait tout simplement de fonctionner ». Pour un titre axant autant son expérience sur le multijoueur, il est nécessaire que ces aspects soient au point. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça signifie pour la date de sortie, mais c'est rassurant pour le futur du jeu.

Un fast-FPS prometteur

En outre, le producteur exécutif a partagé une mise à jour sur le netcode qui a corrigé un « bug critique ». Quant aux passages des serveurs sur Linus, Rubin explique qu'ils « amélioreront la stabilité du serveur et le passage des serveurs permettra de gérer la charge beaucoup, beaucoup plus rapidement ». On constate que les développeurs prennent bien soin de XDefiant, et ça fait plaisir à lire. L'avenir s'annonce radieux pour le FPS, et il nous tarde de mettre les mains dessus.

Mais chez certains fans, l'impatience commence à se faire ressentir. Il faut dire que XDefiant se montre vraiment prometteur. On a nous-même pu l'essayer, et ce fut une belle surprise. Alors oui, ce n'est pas une révolution. Mais la prise en main est facile, le contenu généreux, enfin bref, c'est efficace. Pour rappel, en plus d'être gratuit, il offrira un total de 14 cartes différentes et plus d'une vingtaine d'armes à utiliser.