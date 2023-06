Lors de l'Ubisoft Forward, le FPS free-to-play XDefiant s'est dévoilé dans une séquence de gameplay très intense. Et on connaît enfin la date de sa bêta ouverte.

Il y a quelques semaines, la phase de bêta ouverte de XDefiant a occupé un bon nombre de joueurs. L'occasion pour le FPS free-to-play d'Ubisoft de dévoiler son gameplay explosif. Les quelques bugs rencontrés par certains n'ont visiblement pas empêché cette bêta de rencontrer un joli succès. Mais quand les joueurs pourront découvrir la version complète de XDefiant ? Le titre doit sortir cette année, mais Ubisoft n'avait toujours pas communiqué la période de sortie de son FPS. C'est désormais chose faite : lors de l'Ubisoft Forward, conférence organisée par le studio lors du Summer Game Fest 2023, le FPS a dévoilé ses plans.

La bêta ouverte de XDefiant arrive très bientôt

Nous sommes quasiment à la moitié de l'année, alors il était temps que XDefiant annonce sa date de sortie. Le FPS sortira cet été, a-t-on appris lors de l'Ubisoft Forward 2023. Ubisoft n'a pas été plus précis que cela sur la date de sortie. En revanche, une autre information attendue depuis plusieurs mois est enfin parvenue jusqu'à nous : la date de la phase de bêta ouverte. Celle-ci aura lieu du 21 au 23 juin sur PS5, Xbox Series et PC. Ubisoft a également détaillé le contenu de la pré-saison du jeu. Le titre sera lancé avec 14 maps, 5 factions, 5 modes de jeu et 24 armes différentes. Bien sûr, le titre devrait régulièrement être mise à jour avec du nouveau contenu.

La roadmap de la première année de XDefiant s'est aussi dévoilée, l'occasion d'apprendre que nous aurons le droit à une nouvelle faction par saison, en plus de nouvelles armes et nouvelles cartes. Durant la présentation du titre, le studio s'est aussi félicité des excellents chiffres réalisés par la phase de bêta fermée du jeu. Plus d'un million de joueurs se sont déjà essayés à son crossover ultime.

Un jeu très prometteur

Rappelons que XDefiant est un FPS free-to-play développé par Ubisoft San Francisco. Le titre s'est dévoilé pour la première fois en juillet 2021. Dans ce jeu multijoueur, on retrouvera plusieurs factions inspirées des licences d'Ubisoft, comme le groupe DeadSec de Watch Dogs ou l'escouade Echelon de Splinter Cell. Les factions ont chacune leur équipement et leurs capacités spéciales. Le modèle économique de XDefiant reprend celui de nombreux titres d'Ubisoft, à savoir un jeu service qui compte garder les joueurs sur le long terme avec des mises à jour régulières de contenu. Le titre inclura des microtransactions, mais ne sera pas pay-to-win, selon Ubisoft. XDefiant sortira donc cet été sur PlayStation, Xbox et PC. La bonne nouvelle, c'est que le jeu sera crossplay, vous pourrez donc vous amuser avec vos amis même si vous jouez sur différents supports.