Ubisoft a donné tout ce qu’il avait en réserve et prépare également de très belles choses pour son nouveau FPS XDefiant. Comme nous en parlions lors de notre preview, le jeu propose du fun instantané, un gameplay arcade assumé et une prise en main immédiate. Une recette ultra nerveuse qui repose sur des mécaniques classiques, mais totalement maîtrisées.

Et il faut croire que le pari est d’ores et déjà gagné pour Ubi qui reçoit des retours ultra positifs de la part d’une grande majorité des joueurs, notamment tout ceux qui n’en pouvait plus de Call of Duty ou des autres FPS du genre, rois depuis trop longtemps dans le genre.

S’il est encore trop tôt pour vendre la peau de l’ours, XDefiant semble tout de même bien parti pour cartonner lorsqu’il sortira en version définitive, et free-to-play, dans le courant de l’année. Pour le moment, les joueurs continuent de s’entretuer dans la joie et la bonne humeur avec la bêta actuellement en cours. Malheureusement, l’expérience n’a pas toujours été (et n'est toujours pas) optimale et de gros bugs ont même obligé les joueurs consoles à migrer sur PC quelques temps.

Cependant, Ubisoft pourrait bien annoncer une rallonge dans les prochains jours

XDefiant est apprécié, mais la bêta met à mal les joueurs

C’est en tout cas ce que nous suggère le producteur Mark Rubin sur Twitter. Il déclare avoir conscience que les différents soucis de stabilité, et le grand nombre de mises à jour déployées durant la beta ont pu nuire à l’expérience de certains joueurs.

Pour cela, il affirme qu’Ubisoft allait discuter en interne de la possibilité d’étendre la durée de la bêta qui doit normalement se terminer le 23 avril prochain. Rien n'est encore fait donc, mais il se pourrait bien que dans quelques jours, Ubisoft nous donne une bonne nouvelle.

Si tout se passe bien et que les serveurs gagnent enfin en stabilité, je pense que nous allons envisager d'étendre la Beta, mais je dois voir ça avec l'équipe.

Un free-to-play prometteur

Pour rappel, XDefiant sera proposé en tant que free-to-play sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Le jeu est un FPS compétitif qui pioche dans toutes les licences phares de l’éditeur comme The Division, Far Cry ou encore Watch Dogs. À sa sortie, le jeu proposera plusieurs modes de jeu normaux ou compétitifs, 14 cartes différentes, plus d’une vingtaine d’armes et une grosse quarantaine d’équipements. Tout un tas de contenus gratuits sont déjà prévus pour les mois qui suivront le lancement, et Ubisoft compte bien faire durer le plaisir de nombreuses années.