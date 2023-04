XDefiant, le nouveau FPS compétitif d’Ubisoft, est actuellement en plein dans sa première grosse phase de beta test. Des milliers de joueurs se crêpent le chignon sur consoles et PC et peuvent tester les limites de ce concurrent direct à Call of Duty Modern Warfare 2, Overwatch 2 et Valorant. Si le succès est au rendez-vous et qu’Ubisoft semble ravi des premiers retours, tout ne s’est pas exactement déroulé comme prévu.

Phase de beta oblige, le jeu est encore assez instable. XDefiant a même dû être patché à plusieurs reprises pour garantir la maintenance de ses serveurs. Pendant quelques jours, le FPS était même inaccessible sur consoles. C’est notamment à cause de ces nombreux couacs que le producteur Mark Rubin avait pris la parole il y a quelques jours en annonçant qu’il allait discuter avec les équipes chargées du jeu pour rallonger la beta de quelques jours. Ubisoft a donc fini par tranchée et la bonne nouvelle vient de tomber.

La beta de XDefiant est rallongée de 48h et se terminera désormais le 25 avril au lieu de fermer ses portes le 23 comme prévu initialement.

Un FPS free-to-play très prometteur

Il vous reste donc encore quelques jours pour profiter du jeu et d’une bonne partie de son contenu prévu au lancement. XDefiant promet d’ailleurs d’être très généreux dès sa sortie en proposant pas moins de 14 maps différentes, plus d’une vingtaine d’armes, une grosse quarantaine d'accessoires, des gadgets à gogo et une tonne de cosmétiques gratuits et payants. Pour rappel XDefiant propose aux joueurs de s’affronter dans différents mode de jeux à objectifs (en parties normales ou compétitives) en incarnant des personnages tout droit sortis de différentes licences marquantes d’Ubisoft. On retrouve par exemple les fantassins de Libertad (FarCry 6), les Phantoms de Ghost Recon ou encore le groupuscule DeadSec (Watch Dogs). XDefiant est un FPS résolument arcade à la prise en main instantanée et ajoute un zeste de tactique en s’appuyant sur un système de compétences qu'il sera possible d’embarquer en combat (et de changer à la volée). Une recette désormais classique en 2023, mais très efficace.

XDefiant est attendu dans le courant de l’année en free-to-play sur consoles et PC.