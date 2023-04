XDefiant, le dernier gros FPS d’Ubisoft, est actuellement en plein dans sa bêta fermée sur consoles et PC. Cette dernière devrait d’ailleurs durer encore plusieurs jours sur toutes les plateformes. Il se pourrait même que les joueurs finissent par avoir le droit à une rallonge vu que la bêta a pas mal de soucis et surtout que le futur free-to-play est tout bonnement injouable sur consoles.

Impossible de jouer à la bêta de XDefiant sur PS5 et Xbox Series

À l’heure où ses lignes sont écrites, Ubisoft a en effet désactivé XDefiant sur PS5 et Xbox Series suite à différents soucis avec les serveurs du jeu qui nécessitent d’être patchés. Plus tôt, hier, la version PC a elle aussi eu le droit au même procédé. Les développeurs ont toutefois fini par déployer un patch et tout est rapidement rentré dans l’ordre. En revanche sur console, la mise est jour est visiblement plus longue à venir et les joueurs consoles sont laissés sur le carreau pour le moment.

Ubisoft prévient toutefois qu’il met tout en œuvre pour faire au plus vite et que les joueurs consoles peuvent demander à migrer vers la version PC.

Les modifications concernant la progression sont encore en cours. Pour les problèmes de serveur, nous devons mettre à jour le client du jeu.

Cela aura des conséquences importantes : 1 : Le jeu sera indisponible pour maintenance dans une heure pour une durée d'environ 1 à 2 heures. 2 : La maintenance apportera un correctif au jeu pour ceux qui sont sur PC. 3 : Les consoles ne seront malheureusement pas en mesure d'accéder au jeu jusqu'à ce que nous puissions apporter ce correctif aux consoles dès que possible. Nous savons que c'est une mauvaise nouvelle pour les joueurs sur consoles, cependant, ce patch devrait fournir une bien meilleure expérience pour tout le monde lorsqu'il sera déployé !

Nous avons également commencé à accorder l'accès PC à tous ceux qui sont actuellement enregistrés sur la console. L'accès peut être retardé. Lorsque l'accès sera accordé, il apparaîtra dans votre bibliothèque PC Ubisoft Connect.

Pour rappel, vous pouvez également utiliser la manette sur PC si vous préférez ! via twitter

Un FPS pourtant déjà apprécié

Malgré ces quelques soucis, XDefiant a visiblement déjà trouvé son public. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont nombreuses concernent le free-to-play d'Ubisoft et très majoritairement positive. La plupart des joueurs saluent notamment la générosité du contenu, le feeling très vif et arcade ou encore la prise en main qui est immédiate.

Comme nous l'avions nous-même relevé durant notre preview, XDefiant à de sérieux atouts à faire valoir et peut compter sur les licences d'Ubisoft pour lui assurer un large catalogue de factions, de personnages de cartes et de compétences. À voir ce que cela donnera sur le long terme. Pour le moment, XDefiant est en pleine phase de bêta jusqu'au 23 avril prochain. Sa sortie définitive n'est quant à elle pas encore datée définitivement, mais le jeu devrait sortir prochainement.