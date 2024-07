XDefiant est une nouvelle fois victime de leaks. Des dataminers ont fouillé les entrailles du jeu et découvert des nouveautés à venir. On peut s'attendre à de sacrés surprises.

Sorti il y a quelques semaines, XDefiant cartonne sur toutes les plateformes. Il faut dire que le FPS gratuit d’Ubisoft en a sous le coude. Il propose un gameplay très nerveux et surfe sur les licences phares de l’éditeur. Ça parle donc au plus grand nombre et son statut de free to play séduit bien entendu.

Véritable jeu service, XDefiant est fait pour durer. Ubisoft nous avait déjà dit que bon nombre de mises à jour gratuites arriveraient petit à petit et c’est le cas. La saison 1 a déjà ajouté une nouvelle faction issue de Rainbow Six Siege, des nouvelles armes et tout un tas d’autres choses. Et ce n’est pas fini, les prochaines saisons vont elles aussi amener leur lot de nouveautés. D’ailleurs, des petits malins ont fait du datamining, à savoir creuser dans les fichiers pour trouver des infos, et ils auraient visiblement réussi.

Le thème de la saison 2 de XDefiant dévoilée avant l'heure ?

Pour le moment toutes les informations qui ont leaké sont à prendre avec des pincettes puisqu’il s’agit de traces et non de quoi que ce soit de concret. Même si ce qui a été découvert confirme les précédents leaks et les dires d’Ubisoft, on ne sait pas quand ni comment le prochain contenu sortira.

Quoi qu’il en soit, comme le révèle Insider Gaming, les dataminers ont bien trouvé quelques petites choses intéressantes, très intéressantes même. D’après ce qui a été trouvé, la saison 2 serait aux couleurs de Far Cry New Dawn, le spin-off post-apocalyptique de Far Cry 5. La nouvelle faction serait donc directement issue du jeu et aurait une thématique qui tournerait autour de gadgets construits sur le tas comme des tourelles. Pas plus d’infos pour le moment, mais des armes auraient aussi été découvertes, en l'occurrence la mitraillette PP19, le fusil à pompe SPAS et une mitrailleuse légère qui n’a pas encore de nom. D’autres mentions d’armes à venir pour les prochaines saisons comme le M1A, normalement un DMR, et le fusil d’assaut FAMAS ont également été trouvées.

Les deux méchantes de Far Cry New Dawn

Les dataminers ont trouvé ce qui pourrait arriver pour les saisons futures

En fouillant encore, les dataminers auraient aussi découvert du contenu qui arriverait potentiellement après la saison 2. Ici, on ne parlera pas de faction, mais de thème pour les saisons 3, 4 et 5. Assassin’s Creed, Ghost Recon et les Lapins Crétins seraient mentionnés. Si les deux premières franchises paraissent évidentes, on a du mal à imaginer les Lapins Crétins comme faction jouable. Des cosmétiques sont bien plus plausibles.

Ce qui est sûr, c’est qu’Ubisoft a de quoi faire en fouillant dans son portefeuille. Certaines de ses licences pourraient donner naissance à plusieurs factions et XDefiant pourrait même aller chercher plus loin en nous proposant des factions plus loufoques avec certaines autres licences. Wait and see.

Pour le moment, la saison 1 est toujours en cours et ne s’arrêtera que dans un petit moment. Pour rappel, XDefiant est un free to play disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.

Source : Insider Gaming