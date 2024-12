Xbox semble préparer du très lourd pour l'année 2025. Avec un line-up impressionnant et, visiblement, de belles surprises à venir. Que sait-on exactement à ce sujet ?

Microsoft prépare une année 2025 particulièrement excitante pour les joueurs Xbox. Avec un line-up déjà impressionnant et quelques surprises encore tenues secrètes, la firme semble vouloir marquer un tournant. Tom Warren, journaliste chez The Verge, a récemment partagé quelques indices sur ce qui nous attend, et il y a de quoi être impatient.

Un calendrier déjà bien rempli pour Xbox

2025 s’annonce comme une grande année pour Xbox. Parmi les jeux déjà confirmés, on retrouve des titres très attendus :

Avowed : un RPG signé Obsidian, dans l’univers de Pillars of Eternity .

: un RPG signé Obsidian, dans l’univers de . South of Midnight : une aventure mystérieuse à l’atmosphère unique.

: une aventure mystérieuse à l’atmosphère unique. Doom : probablement un nouvel opus de la célèbre franchise de FPS.

: probablement un nouvel opus de la célèbre franchise de FPS. Towerborne : un jeu d’action coopératif par les créateurs de The Banner Saga .

: un jeu d’action coopératif par les créateurs de . Fable : le retour tant espéré de cette série culte, revisité par Playground Games.

: le retour tant espéré de cette série culte, revisité par Playground Games. The Outer Worlds 2 : la suite du RPG de science-fiction acclamé d’Obsidian.

Mais ce n’est pas tout. Selon Tom Warren, il y aurait encore « bien plus » à venir en 2025, une déclaration qui titille la curiosité des fans.

Des rumeurs autour d’un remake ?

Parmi les spéculations Xbox, une rumeur revient souvent : un remake de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Ce projet, s’il se concrétise, serait une énorme annonce pour 2025. Le jeu original, sorti en 2006, est un pilier du genre RPG et reste adoré par les fans.

Un remake modernisé, avec les graphismes et mécaniques de Skyrim ou Starfield, pourrait être une véritable pépite pour les joueurs en quête de nostalgie et de nouvelles aventures. Ce projet n’a pas été confirmé, mais il est au centre des attentes.

Tom Warren a également évoqué la possibilité d’un événement Xbox en janvier. Si cela se confirme, ce serait une excellente opportunité pour Microsoft de dévoiler ses projets secrets et d’en dire plus sur les jeux déjà annoncés. On pourrait imaginer des bandes-annonces inédites, des démos ou même des annonces surprises. Ce genre d’événement en début d’année serait une belle façon de lancer 2025 en fanfare.

